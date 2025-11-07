Leonardo Attuch defende integração midiática e criação de agência de notícias do Sul Global

247 – O jornalista Leonardo Attuch, fundador e editor-responsável do Brasil 247, defendeu a necessidade de uma maior integração entre os meios de comunicação dos países do Sul Global e propôs a criação de uma grande agência de notícias internacional voltada para a cooperação entre as nações emergentes. A entrevista foi concedida à TV BRICS e está disponível no site oficial da emissora (assista na TV BRICS).

Durante a conversa, Attuch ressaltou o papel do Brasil 247 como um dos maiores veículos de notícias independentes do país, comprometido com a defesa da democracia, dos direitos humanos e do desenvolvimento econômico sustentável, alinhado a uma visão multilateral das relações internacionais.

O jornalista destacou ainda o combate a todas as formas de preconceito, incluindo a russofobia, e o fortalecimento de uma comunicação plural, capaz de refletir as realidades e os desafios dos países que integram o bloco BRICS — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — agora ampliado com novas nações.

A importância da cooperação no jornalismo internacional

Attuch defendeu que a integração midiática entre os países do Sul Global é essencial para contrapor a hegemonia informativa do Norte e construir uma narrativa mais equilibrada sobre o desenvolvimento e a geopolítica mundial. “Há espaço para criar uma grande agência de notícias do Sul Global, que reflita nossos interesses comuns e nossa visão de mundo”, afirmou.

Segundo ele, a parceria entre veículos independentes e públicos pode contribuir para difundir informações de qualidade, fortalecer a cooperação cultural e econômica e promover o diálogo entre as nações emergentes. Essa visão está em sintonia com o objetivo da TV BRICS, rede internacional de mídia que reúne portais, emissoras e agências dos países membros do bloco.

Jornalismo e tecnologia: desafios da era da Inteligência Artificial

Ao comentar sobre o impacto da Inteligência Artificial no jornalismo, Leonardo Attuch defendeu que as novas tecnologias devem ser usadas como ferramentas de apoio à produção de conteúdo de qualidade, sem comprometer a ética ou a autonomia editorial. Ele alertou que os jovens jornalistas precisam combinar rigor informativo, senso crítico e domínio das novas linguagens digitais para prosperar na profissão.

Para Attuch, o futuro do jornalismo depende da capacidade dos profissionais de se adaptar às inovações tecnológicas sem perder de vista os valores fundamentais da profissão — a busca pela verdade, a defesa da democracia e o compromisso com o interesse público.

O papel do Brasil 247 e a voz do Sul Global

O editor do Brasil 247 destacou ainda que a atuação conjunta de mídias progressistas pode amplificar a voz do Sul Global em temas como desenvolvimento sustentável, soberania nacional e integração regional. “O Brasil 247 está comprometido em fortalecer esse diálogo e em construir pontes entre os povos”, concluiu.