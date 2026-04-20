Brasil reforça liderança global na TV 3.0 em evento nos EUA

247 - O Brasil voltou a se posicionar como protagonista no avanço tecnológico da radiodifusão ao apresentar, em Las Vegas, sua estratégia para a implementação da TV 3.0, nova geração da televisão aberta que promete integrar transmissão tradicional e internet em uma única plataforma digital.

As informações foram divulgadas pelo Ministério das Comunicações, a partir de discurso do ministro Frederico de Siqueira Filho durante a abertura do SET:30, evento que integra o NAB Show 2026, considerado um dos principais encontros globais de inovação tecnológica no setor audiovisual.

Na ocasião, o ministro destacou que o país atravessa um momento de transformação estrutural no setor. “Estamos dando um passo decisivo com a implementação da TV 3.0. Este não é um simples avanço tecnológico, mas a redefinição do papel da televisão aberta no ambiente digital”, afirmou.

Segundo ele, a adoção do padrão ATSC 3.0, oficializada pelo Decreto nº 12.595 de 2025, representa a maior mudança na TV brasileira desde 2007 e coloca o país em posição de referência internacional. “Reafirmamos o posicionamento do Brasil como um país que não apenas acompanha as transformações do setor, mas que também contribui ativamente para moldar o seu futuro”, acrescentou.

Integração entre TV e internet

Durante o evento, realizado no domingo (19), o ministro enfatizou que a TV 3.0 vai unir de forma nativa a radiodifusão tradicional com a conectividade via internet. Essa integração permitirá uma experiência mais personalizada ao usuário, sem abrir mão do caráter gratuito e massivo da televisão aberta.

“Estamos falando de uma plataforma de serviços digitais que oferece uma experiência personalizada sem perder sua essência como meio de comunicação de massa gratuito e acessível”, declarou.

A nova tecnologia permitirá transmissões em 4K e até 8K, além de áudio imersivo e interativo. Também abre espaço para novos modelos de negócio, como publicidade segmentada e comércio eletrônico diretamente pela tela.

Inclusão e acesso ampliado

O projeto de modernização também prevê avanços sociais, com recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição interativa, além de um sistema mais eficiente de alertas de emergência com segmentação geográfica.

O Ministério das Comunicações, em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), trabalha na fase final da regulamentação. A previsão é que a operação comece nas principais cidades brasileiras ainda em 2026.

Para ampliar o acesso, o governo avalia utilizar recursos do edital do 5G para distribuir kits de recepção a famílias de baixa renda.

“A mensagem é clara: o Brasil está preparado para a TV 3.0. Estamos estruturando o ambiente regulatório e garantindo segurança jurídica para que os investimentos ocorram, gerem valor e inclusão digital para todos os brasileiros”, afirmou o ministro.

Nova experiência para o telespectador

A TV 3.0 também propõe uma mudança significativa na forma de consumo de conteúdo. O modelo tradicional de canais tende a ser substituído por uma navegação baseada em aplicativos, com conteúdos sob demanda e programação personalizada conforme o perfil do usuário.

No aspecto técnico, a evolução inclui maior qualidade de imagem, com mais de um bilhão de cores e melhor contraste, além de áudio ajustável, permitindo ao espectador escolher, por exemplo, priorizar a narração ou o som ambiente em transmissões esportivas.

Outro destaque é a possibilidade de integração com serviços públicos digitais, ampliando o acesso a informações governamentais diretamente pela televisão. Há ainda testes com o chamado 5G Broadcast, tecnologia que permite assistir TV aberta em celulares sem consumo de dados móveis.

O NAB Show, realizado anualmente nos Estados Unidos, reúne lideranças globais do setor, e o SET:30, organizado pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, funciona como um espaço estratégico de articulação entre indústria, academia e políticas públicas.