Bruno Gagliasso rebate Mário Frias: “racismo é crime”

247 - O ator Bruno Gagliasso usou a sua conta no Twitter na madrugada desta sexta-feira (16) para criticar o secretário da Cultura Mário Frias por seu comentário racista na última quinta-feira (15), ao falar sobre Jones Manoel, historiador e professor negro conhecido no YouTube por defender o comunismo. Frias escreveu que "(ele) precisa de um bom banho".

Gagliasso criticou o post de Mário Frias: "Mais um dia comum no país em que os funcionários públicos deste governo se julgam no direito de ofender o povo. O problema de hoje é que racismo é crime".

O Twitter puniu Frias por seu comentário racista e tirou o post do ar por ferir as normas da plataforma. Por meio de nota, o Twitter ressaltou que "tem regras que determinam os conteúdos e comportamentos permitidos na plataforma, e violações a essas regras estão sujeitas às medidas cabíveis".

O ataque de Frias ocorreu após o Tercio Arnaud, secretário especial da Presidência da República e considerado chefe do gabinete do ódio, postar uma matéria do Brasil 247 com aspas de Jones dizendo que “já comprou fogos para uma eventual morte de Bolsonaro”.O professor e historiador Jones Manoel afirmou que irá processar Mario Frias .

