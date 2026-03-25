Clube de Engenharia parabeniza Brasil 247 por tricampeonato do Prêmio iBest

247 - O presidente do Clube de Engenharia do Brasil, Francis Bogossian, enviou uma mensagem formal de congratulação ao jornalista Leonardo Attuch, fundador e diretor-presidente do Brasil 247, pela conquista do Prêmio iBest, que reconheceu o veículo como o melhor canal de política do país pela terceira vez.

Na correspondência, a entidade ressalta a relevância da premiação e o significado institucional do reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo portal ao longo de sua trajetória, consolidando sua atuação no cenário nacional.

Bogossian destaca que a conquista vai além do reconhecimento público, ao simbolizar uma trajetória de quinze anos marcada pelo compromisso com a informação, a defesa do país e a preservação de valores democráticos. Segundo ele, a premiação reflete a consistência editorial e a atuação contínua do Brasil 247 no debate público.

O dirigente também enfatiza que o resultado representa uma vitória coletiva da equipe do veículo e reforça a importância de um jornalismo independente, caracterizado pela coragem e pela conexão com temas centrais da realidade brasileira.

Ao fim da mensagem, o Clube de Engenharia do Brasil manifesta ainda votos para que o Brasil 247 amplie sua contribuição ao debate público, destacando o papel do jornalismo na construção de um país mais justo, soberano e democrático.

Íntegra da mensagem:

Rio de Janeiro, 25 de março de 2026.

Prezado Senhor Leonardo Attuch,

Fundador e Diretor-Presidente do Brasil 247,

Em nome do Clube de Engenharia do Brasil, apresentamos nossas congratulações pela conquista do Prêmio iBest, que consagra o Brasil 247, pela terceira vez, como o melhor canal de política do Brasil.

A premiação recebida tem significado especial, não apenas pelo reconhecimento público da excelência do trabalho desenvolvido, mas também pela trajetória que ela simboliza: quinze anos de atuação firme, comprometida com a informação, com a defesa do Brasil e com a preservação dos valores democráticos.

Trata-se de uma conquista que honra toda a equipe do Brasil 247 e reafirma a relevância de um jornalismo independente, corajoso e conectado aos grandes temas nacionais.

Receba nossos cumprimentos por essa importante vitória, com votos de que o Brasil 247 siga ampliando sua contribuição ao debate público e à construção de um país mais justo, soberano e democrático.

Atenciosamente,

Francis Bogossian

Presidente do Clube de Engenharia do Brasil