Correspondente da RT é ferido em ataque israelense no Líbano (vídeo)

247 - O correspondente da RT Steve Sweeney e seu cinegrafista ficaram feridos nesta quinta-feira (19) após um ataque israelense no sul do Líbano, enquanto realizavam cobertura na região. O veículo em que estavam foi atingido por um míssil disparado por uma aeronave israelense ao atravessar uma ponte próxima a uma base militar, de acordo com informações divulgadas pela própria RT.

‼️ MOMENTO EM QUE ATAQUE ISRAELENSE ATINGE CORRESPONDENTE DA RT NO LÍBANO



O jornalista Steve Sweeney e seu cinegrafista foram hospitalizados.



🚨 Detalhes: https://t.co/chFtRshRMX https://t.co/w5SY2L9mfI pic.twitter.com/mUppitrYjc March 19, 2026

❗️ O EXÉRCITO DE ISRAEL ATACOU DELIBERADAMENTE A EQUIPE DA RT, apesar de eles estarem usando uniformes de imprensa, afirmou o jornalista da RT Ali Rida https://t.co/Bmn8ffLBEL pic.twitter.com/0AxLDgznO7 March 19, 2026

Ambos foram socorridos e levados a um hospital com ferimentos provocados por estilhaços. Apesar do impacto do ataque, os dois profissionais permanecem conscientes e em atendimento médico.

O episódio ocorre em meio a uma escalada significativa das tensões no Oriente Médio, marcada por confrontos diretos entre potências regionais e internacionais. No final de fevereiro, Israel e os Estados Unidos realizaram uma ofensiva conjunta contra o Irã, com o objetivo declarado de “eliminar as ameaças” atribuídas à República Islâmica.

Os bombardeios resultaram na morte do aiatolá Ali Khamenei, então líder supremo iraniano, além de diversos altos oficiais militares. Após o ataque, Mojtaba Khamenei, filho do líder iraniano, foi escolhido como seu sucessor.

Em resposta à ofensiva, o Irã lançou sucessivas ondas de mísseis balísticos e drones contra Israel e contra bases militares americanas em diferentes países do Oriente Médio. A escalada se intensificou ainda mais na quarta-feira (18), quando ataques de grande escala atingiram instalações petrolíferas ligadas aos Estados Unidos em países do Golfo, ampliando o risco de um conflito regional de maiores proporções.