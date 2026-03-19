Drones são detectados sobre base militar onde moram Rubio e Hegseth

247 - Autoridades dos Estados Unidos detectaram drones não identificados sobrevoando uma base do Exército em Washington onde residem o secretário de Estado Marco Rubio e o chefe do Pentágono, Pete Hegseth. O episódio gerou preocupação entre autoridades de segurança e levou à análise de possíveis medidas de proteção.

A reportagem original foi publicada pelo Washington Post, com base em três fontes informadas sobre o caso. De acordo com o jornal, ainda não há confirmação sobre a origem dos drones, o que aumenta o nível de incerteza sobre possíveis riscos à segurança.

Incidente em Fort McNair mobiliza autoridades

Os drones foram detectados sobre a base de Fort McNair, uma instalação militar localizada na capital dos Estados Unidos. Diante da situação, autoridades chegaram a considerar a possibilidade de transferir Rubio e Hegseth para outros locais. No entanto, segundo um alto funcionário do governo citado pela reportagem, ambos continuam em suas residências.

O episódio ocorre em um momento de elevação do nível de alerta nos Estados Unidos, especialmente em função da guerra envolvendo o país, Israel e o Irã. Esse cenário tem levado as forças armadas norte-americanas a intensificar o monitoramento de ameaças potenciais, incluindo atividades aéreas suspeitas.

Governo evita comentar detalhes

Até o momento, o Pentágono e o Departamento de Estado não responderam aos pedidos de comentário sobre o caso.

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, evitou fornecer detalhes sobre o episódio. Em declaração ao jornal, afirmou: "O departamento não pode comentar sobre os deslocamentos do secretário (Hegseth) por razões de segurança, e reportagens sobre tais movimentos são extremamente irresponsáveis".

A ausência de esclarecimentos oficiais e a falta de identificação da origem dos drones mantêm o caso sob acompanhamento das autoridades, em meio a um contexto internacional de tensões elevadas.