Chanceler de Omã critica política externa 'descontrolada' de Trump

247 - O diplomata-chefe de Omã, Badr Albusaidi, afirmou que os Estados Unidos perderam o controle de sua política externa ao se envolverem em uma escalada militar considerada ilegal contra o Irã, em um momento em que negociações avançadas apontavam para um possível acordo nuclear. O posicionamento foi apresentado em artigo publicado na revista britânica The Economist, que analisa os desdobramentos recentes das tensões no Oriente Médio.

No texto, Albusaidi destaca que, em menos de nove meses, Washington e Teerã estiveram duas vezes próximos de um entendimento sobre o programa nuclear iraniano — tema central das divergências entre os dois países — quando uma nova ofensiva militar interrompeu o avanço diplomático.

Segundo o chanceler omanense, a ofensiva lançada em 28 de fevereiro por Israel e Estados Unidos ocorreu poucas horas após as conversas mais substanciais entre as partes, surpreendendo pelo timing, ainda que não pelo contexto. Para ele, a ação militar representou um ataque direto a uma oportunidade concreta de paz que vinha se desenhando.

Albusaidi argumenta que a reação do Irã, que atingiu alvos que considera americanos em territórios vizinhos, foi previsível diante da escalada. Ele classificou essa resposta como inevitável, embora lamentável e inaceitável.

O diplomata também aponta que, diante da caracterização do conflito por parte de Israel e dos Estados Unidos como uma guerra voltada à eliminação da República Islâmica, a liderança iraniana teria poucas alternativas estratégicas além da retaliação.

Na avaliação do chefe da diplomacia de Omã, a sequência de ações militares comprometeu um processo diplomático que vinha avançando e colocou em risco a estabilidade regional, ao transformar uma negociação sensível em um confronto aberto com implicações globais.