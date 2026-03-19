Irã intensifica ataques e adota estratégia de escalada no Golfo

247 - O governo do Irã tem ampliado sua atuação militar no Golfo ao adotar uma estratégia de resposta proporcional às ações de seus adversários, em meio ao agravamento do conflito regional. Autoridades iranianas afirmam que os ataques recentes contra depósitos de energia são uma reação direta às ofensivas sofridas em seu território desde o início da guerra.

As informações foram relatadas pelo jornalista Mohamed Vall, em reportagem a partir de Teerã. Segundo ele, o posicionamento iraniano tem sido consistente desde o início do conflito, com foco em retaliar países que, na visão de Teerã, permitem o uso de seus territórios por forças estrangeiras.

De acordo com Vall, o Irã não diferencia Israel e os Estados Unidos de países que hospedam tropas ou bases americanas na região. “Eles não distinguem entre os israelenses e os americanos, por um lado, e os países que hospedam tropas e bases americanas”, afirmou.

Ainda segundo o relato, a linha de ação de Teerã permanece inalterada desde o começo da guerra. “Eles dizem que vão atacar países que permitem aos americanos usar seu espaço, águas e território para lançar ataques contra o Irã. E eles não recuaram dessa posição”, disse.

A estratégia adotada pelo país tem sido descrita como uma resposta direta à escalada do conflito. “Eles estão respondendo à escalada com escalada”, afirmou Vall, ao explicar a lógica por trás das ações militares iranianas.

O jornalista também destacou um episódio recente que ilustra essa postura. Após um ataque israelense a uma instalação de gás no sul do Irã, autoridades iranianas prometeram reagir — e cumpriram a ameaça. “Ontem, quando um ataque israelense foi realizado contra uma instalação de gás no sul do Irã, os iranianos disseram que iriam retaliar, e o fizeram”, relatou.

Na avaliação apresentada na reportagem, Teerã considera que responder com intensidade equivalente às ofensivas adversárias pode funcionar como mecanismo de dissuasão. “Eles parecem acreditar que escalada contra escalada é o melhor fator de dissuasão neste conflito”, concluiu Vall.