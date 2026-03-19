Rússia considera que ataque ao campo de gás South Pars é um “ponto de inflexão” na guerra de EUA e Israel contra o Irã

247 - O ataque às instalações do campo de gás de South Pars, no Irã, elevou significativamente a tensão no Oriente Médio e foi classificado como um “ponto de inflexão” por Kirill Dmitriev, representante especial do presidente da Rússia para investimentos e cooperação econômica com países estrangeiros. A declaração foi feita em uma publicação na rede social X, em reação a posicionamentos divulgados pela Casa Branca sobre o episódio, informa a TASS.

Dmitriev, que também é diretor executivo do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), destacou a gravidade do ataque ao campo iraniano, considerado estratégico para o fornecimento global de gás natural. O episódio provocou um incêndio nas instalações, ampliando a preocupação com a estabilidade energética e a segurança regional.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel não realizará novos ataques ao campo de South Pars. Segundo ele, Washington não tinha conhecimento prévio da ofensiva, e o Catar também não teve qualquer envolvimento ou informação antecipada sobre a ação. As declarações foram feitas em publicação na rede Truth Social.

Trump avaliou que Israel teria agido por indignação diante do cenário no Oriente Médio. Ele também minimizou os danos ao afirmar que apenas uma pequena parte das instalações foi atingida. Além disso, reforçou que não haveria novos ataques ao campo, a menos que o Irã tomasse uma decisão que classificou como imprudente, como atacar o Catar, descrito por ele como um país “completamente inocente”.

O incidente ocorre em meio a uma escalada de tensões na região. Na quarta-feira, o chefe da administração do distrito de Assaluyeh, na província iraniana de Bushehr, informou que um incêndio começou após um ataque atribuído a Israel e aos Estados Unidos contra várias instalações do campo de gás.