Wang Yi reafirma compromisso da China com mediação e cessar-fogo no Oriente Médio

247 - A China voltou a defender a redução imediata da violência no Oriente Médio e reforçou sua disposição de atuar como mediadora para alcançar um cessar-fogo na região. A posição foi apresentada pelo ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, durante reunião oficial em Pequim.As informações foram divulgadas pelo jornal Global Times, que relatou o encontro entre Wang Yi e Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial do presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU) à China.

Durante a reunião realizada na capital chinesa, Wang Yi enfatizou a necessidade de evitar novas baixas e perdas humanas no conflito que atinge o Oriente Médio. O diplomata destacou que a China continuará empenhada em promover esforços diplomáticos para interromper as hostilidades.

Wang ocupa posições centrais na política externa chinesa, sendo membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e diretor do Gabinete da Comissão Central de Relações Exteriores. No encontro com o representante dos Emirados Árabes Unidos, ele reiterou o compromisso de Pequim com soluções negociadas e com a estabilidade regional.

A conversa com Khaldoon Khalifa Al Mubarak ocorreu em um momento de crescente preocupação internacional com a escalada do conflito no Oriente Médio, reforçando o papel da China como um ator ativo na busca por diálogo e contenção da violência.