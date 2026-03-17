China anuncia ajuda emergencial ao Irã e países do Oriente Médio em meio a ataques dos EUA e Israel

247 - A China anunciou nesta terça-feira (17), que enviará ajuda humanitária emergencial ao Irã, Jordânia, Líbano e Iraque, em resposta à intensificação dos ataques conjuntos realizados pelos Estados Unidos e Israel na região. A iniciativa tem como foco mitigar o impacto da escalada militar sobre as populações civis desses países.

De acordo com informações divulgadas pela emissora Al Jazeera, o anúncio foi feito pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, durante uma coletiva de imprensa. Segundo ele, o objetivo da assistência é “aliviar o sofrimento humanitário dos civis” afetados pelos confrontos.

A decisão de Pequim ocorre em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio, com operações militares que vêm gerando preocupação internacional quanto às consequências humanitárias. A ajuda anunciada pela China se insere em um contexto de crescente mobilização global para responder aos efeitos da violência sobre populações vulneráveis.

Lin Jian destacou que a iniciativa reflete a posição chinesa de apoio a medidas que priorizem a proteção de civis e a estabilidade regional, em um cenário marcado por incertezas e riscos de ampliação do conflito.