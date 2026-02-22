'É o chicote na mão do patrão', diz Tiago Barbosa sobre a Folha

247 - O jornalista Tiago Barbosa afirmou neste domingo (22) que “sempre a mídia brasileira dá as costas ao trabalhador para rastejar pelo interesse dos patrões”.

Em postagem na rede social X, o analista fez críticas à matéria da Folha de S.Paulo intitulada “Brasileiro trabalha menos que a média mundial; veja rankings”. O jornal vem sendo acusado de ser favorável à continuidade da escala 6x1.

Em sua análise, o jornalista afirmou que, para a Folha, “não importa o tema, a realidade objetiva, os relatos comoventes, a situação familiar” brasileira. “Rotular os brasileiros de preguiçosos para barrar o fim da escravizante escala 6x1 é só mais uma prova incontestável de ódio ao trabalhador”, continuou.

“A mídia é isso - o chicote no lombo alheio. O novo argumento da mídia para barrar o fim da escala 6x1 é tratar o trabalhador brasileiro como preguiçoso e vagabundo. É o chicote na mão do patrão”.