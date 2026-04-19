Entrevista de Lula chancelou a força da mídia independente, diz Vassoler

247 – O professor Flávio Henrique Vassoler afirmou que a recente entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à TV 247, à Revista Fórum e ao DCM “chancelou a força da mídia independente” no Brasil. A análise foi apresentada no sábado, 18 de abril de 2026, durante o programa Filosofia do cotidiano, exibido pela TV 247.

Ao comentar a conversa conduzida em Brasília por Leonardo Attuch, Renato Rovai e Kiko Nogueira, Vassoler destacou o peso político e simbólico de Lula conceder uma entrevista aos veículos da mídia progressista. Para ele, o gesto confirma a consolidação de um campo de comunicação alternativo à mídia corporativa e evidencia o papel crescente desses canais na formação do debate público e na disputa de narrativas no País.

Segundo o professor, a entrevista ocorre em um contexto mais desafiador do que o de 2022. Embora o Brasil viva um cenário institucional mais estável sob a liderança do presidente Lula, o ambiente internacional se deteriorou, o que pode impactar diretamente a política interna. Nesse quadro, Vassoler avalia que a fala do presidente à mídia independente ganha ainda mais relevância, por permitir uma exposição mais ampla de suas ideias e estratégias.

O porquê do quarto mandato

Ao recuperar pontos centrais da entrevista, Vassoler destacou a resposta de Lula sobre a possibilidade de disputar um novo mandato. De acordo com ele, o presidente indicou que sua eventual candidatura tem caráter duplo: avançar nas políticas públicas implementadas e impedir o retorno da extrema direita ao poder. Para o comentarista, essa combinação revela uma estratégia que articula proposta de desenvolvimento com defesa da democracia.

Vassoler também ressaltou que Lula rebateu a tese de que os resultados econômicos positivos seriam fruto de acaso. Ao mencionar indicadores como a valorização do mercado brasileiro, a queda do dólar, a redução da inflação e o fortalecimento de políticas industriais, o presidente teria demonstrado, segundo o professor, que há direção política e planejamento na condução econômica do governo.

Outro ponto destacado foi a crítica de Lula à atuação da grande mídia. Vassoler observou que o presidente cobrou responsabilidade dos meios de comunicação, lembrando que se tratam de concessões públicas e, portanto, devem prestar contas à sociedade. Ao mesmo tempo, ressaltou que Lula reafirmou seu compromisso com a democracia e não defendeu qualquer forma de censura, mas sim maior transparência e responsabilidade no exercício do jornalismo.

Economia popular

O professor também chamou atenção para os trechos em que Lula abordou a economia popular, o endividamento das famílias e a necessidade de ampliar a circulação de renda no País. Para Vassoler, esses elementos indicam que o governo pretende manter uma agenda voltada ao fortalecimento do mercado interno e à melhoria das condições de vida da população.

Na avaliação apresentada no programa, a entrevista também evidenciou os limites e desafios políticos do governo, especialmente diante da necessidade de construir uma ampla coalizão para enfrentar a extrema direita. Vassoler observou que temas como regulação financeira e enfrentamento a setores concentrados da economia exigem equilíbrio político, sob risco de dificultar alianças estratégicas.

Por fim, o professor destacou que a decisão de Lula de dialogar com a mídia independente reforça o papel desses veículos no cenário político nacional. Segundo ele, a entrevista simboliza um momento de consolidação desse campo comunicacional, que passa a disputar de forma mais direta a hegemonia informativa tradicional e a influenciar de maneira crescente o debate público brasileiro.