Ernesto Paglia será o novo apresentador do Roda Viva após o Carnaval

247 - O jornalista Ernesto Paglia será o novo apresentador do programa Roda Viva, da TV Cultura. Ele assumirá o comando da atração em fevereiro, após o Carnaval, substituindo Vera Magalhães, que esteve à frente do programa por seis anos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, até o fim de janeiro irão ao ar edições que já haviam sido gravadas pela apresentadora antes de sua saída.

Formado pela Universidade de São Paulo, Ernesto Paglia iniciou sua trajetória no jornalismo nos anos 1980. Na TV Globo, participou de coberturas como as Diretas Já, a visita do papa João Paulo 2º ao Brasil e a conquista do tricampeonato da Itália na Copa do Mundo de 1982.

Mais de quatro décadas de experiência no jornalismo

Paglia foi correspondente internacional da emissora em Londres em duas ocasiões e atuou por mais de 40 anos na TV Globo, emissora que deixou no fim de 2022. Em 2026, ele completa 45 anos de carreira no jornalismo.

Para o novo apresentador do Roda Viva, a nova função representa "uma chance de encarar um novo desafio na carreira" e trata-se de uma "prova de que é possível fazer coisas novas, mesmo depois de tanto tempo de profissão".

"Tenho a honra de ser o novo apresentador do programa de entrevistas mais prestigiado e tradicional da TV brasileira, o Roda Viva. Estou muito feliz, e o meu compromisso com o público será manter o alto nível conquistado pelo programa nos seus 40 anos de história", afirmou Paglia.

Renovação da TV Cultura

Ao comentar a escolha, a presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Angela de Jesus, afirmou que a decisão partiu da diretoria executiva da emissora. "O nome de Paglia é fruto de uma decisão da diretoria executiva e vem ao encontro da renovação que buscamos neste momento. Com sua ampla experiência e competência, ele irá fortalecer o compromisso da TV Cultura com um debate plural e relevante", disse.

Segundo a diretora de Jornalismo da TV Cultura, Marília Assef, a escolha levou em conta a trajetória profissional do jornalista. "Paglia contribuirá para a relevância já consagrada do Roda Viva, conduzindo entrevistas aprofundadas, respeitando a diversidade de entrevistados, com uma bancada autônoma e plural. Estamos confiantes de que sua condução irá manter o rigor jornalístico que sempre caracterizou o programa", declarou.

Saída de Vera Magalhães

Vera Magalhães teve sua saída anunciada no início deste ano. Maria Angela de Jesus explicou que a troca faz parte de um processo de renovação da emissora. Segundo a presidente, "O Roda Viva é o programa mais longevo da Cultura. Em 40 anos, já teve 14 apresentadores. Essa oxigenação faz parte do perfil da atração".