Executivo diz que boom da inteligência artificial veio para ficar

Reuters - A inteligência artificial não é uma bolha, e o crescimento de encomendas relacionadas à IA em 2026 será maior do que no ano passado, afirmou nesta sexta-feira Simon Lin, presidente da fabricante taiwanesa de eletrônicos Wistron.

"Acreditamos que a IA realmente ajuda todos os setores, então não acho que seja uma bolha. Acho que marcará uma nova era. Uma nova era da IA ​​está chegando", disse a repórteres em Taipei o executivo, cuja empresa é uma fornecedora da Nvidia.

A situação dos pedidos da Wistron é boa até 2027, e para este ano o crescimento será "significativo" em comparação com o ano anterior, acrescentou.

A empresa afirmou no ano passado que suas novas instalações de produção nos EUA para a Nvidia estariam prontas em 2026 e que estava em negociações com outros clientes em potencial.

A produção em larga escala começará no primeiro semestre deste ano, afirmou o presidente-executivo da empresa, Jeff Lin.

Parte das instalações será utilizada pela Nvidia para apoiar seu plano de construir servidores de IA avaliados em até US$500 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos.

A empresa norte-americana afirmou em abril passado que planeja construir fábricas de manufatura de supercomputadores no Texas, em parceria com a Foxconn em Houston e com a Wistron em Dallas.

