Felipe Neto denuncia escândalos de Castro e pede voto em Freixo: "No Rio não tem outra saída"

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto publicou um vídeo nesta sexta-feira (16) pedindo votos no candidato do PSB ao governo carioca, Marcelo Freixo , e denunciando o envolvimento do governador Cláudio Castro (PL) no escândalo da Ceperj, que sustentava uma folha de pagamentos com mais de 20 mil cargos secretos (o chamado “orçamento secreto” do Rio de Janeiro), com a finalidade de compra de apoio político.

"É muito importante que você dê valor para seu voto fora da presidência também. O Rio de Janeiro é uma vergonha em termos de eleição, tanto que dos últimos seis governadores que elegemos, cinco foram presos e um foi afastado. E agora que temos um momento histórico, onde o Haddad (PT) pode ganhar em São Paulo, o Lula (PT) na presidência, e aqui podemos colocar o Freixo como governador do Rio - aí você imagina um governo que tem o Lula, o Haddad e o Freixo atuando juntos - e o povo carioca decide votar em Cláudio Castro", afirmou Felipe ao introduzir o assunto.

O youtuber, então, mencionou o escândalo em que o atual governador, Cláudio Castro, está envolvido : "Castro era o vice do Witzel, ele é um sujeito podre. Mais de R$ 200 milhões foram sacados em bocas de caixa, de funcionários fantasmas de servidores públicos da gestão Castro. Isso porque ele teve pouco tempo no poder. Esse é o cara que o Rio de Janeiro tá querendo eleger para governador, tendo o Marcelo Freixo como opção. É assustador."

O empresário pediu que o eleitorado carioca 'abra os olhos' para não correr o risco de 'ter mais um governador preso': "Se o governador do Rio é uma bosta, o Brasil inteiro sofre com isso. Então, se você tem alguém que mora no estado do Rio de Janeiro, por favor, pressione essa pessoa para fazer com que ela abra os olhos. Castro não pode ganhar no Rio, nós vamos ter mais um governador preso, porque o escândalo dos funcionários fantasmas com dinheiro público é absolutamente impossível de ser negado . É o maior crime eleitoral já feito na história do Brasil."

"Então, povo do Rio, toda vez que vocês saem na rua, que vocês veem essas milhões de bandeirinhas de Cláudio Castro nas ruas, isso foi pago com dinheiro que era pra ter ido pra pagar a creche do teu filho, a saúde pública do teu pai que ficou na fila do SUS. (Castro) tirou o dinheiro da educação e da saúde pra pagar a própria campanha usando saques de dinheiro vivo em boca de caixa eletrônico. Tudo de funcionário fantasma! Olha o quão obsceno é a gente ter um sujeito desse como governador do Rio de Janeiro", lamentou.

Felipe Neto, por fim, pediu para que seus fãs votem com consciência e avaliou que não há outra saída além de Marcelo Freixo nestas eleições: "Então, pelo amor de Deus, se você tem um amigo que mora no estado do Rio, pressione esse amigo para que ele vote com consciência. E aqui no Rio não tem outra saída: é Marcelo Freixo."

