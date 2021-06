Fiasco: Copa América de Bolsonaro e SBT tem menor público da história e perde para Domingão do Faustão sem Fausto Silva

A audiência da partida entre Brasil e Venezuela neste domingo foi a pior audiência de uma partida da seleção na Copa América em toda a história. A Copa América tornou-se uma peça-chave na estratégia de Bolsonaro, mas o fiasco foi tamanho que o STB, detentor da transmissão, perdeu a audiência para o Domingão do Faustão durante toda a partida, mesmo sem a presença de Fausto Silva no comando da atração edit

247 - Nem mesmo o bom desempenho da Seleção Brasileira em campo contra a Venezuela neste domingo (13), que venceu o jogo por 3X0, fez com que os brasileiros vibrassem pelo torneio da Copa América realizado no Brasil por imposição de Jair Bolsonaro e da CBF. O fiasco foi tamanho que o STB, detentor da transmissão, perdeu a audiência para o Domingão do Faustão durante toda a transmissão da partida.

Segundo reportagem do Portal Pop, o torneio foi assistido por pouco mais de dois milhões e 793 mil pessoas. Até então, a lanterninha era de um confronto de 2016 contra o Equador, assistido por três milhões e 956 mil pessoas, e de um Brasil x Venezuela, de 2011, visto por 1.164.720 domicílios na metrópole — ambos foram exibidos na Globo.

De acordo com os dados prévios, enquanto a bola rolava no “Brasil versus Venezuela”, a emissora bolsonarista alcançou média de 13,6 pontos, com um pico de 15,8 às 19h51 e foi sintonizado por 22 em cada 100 TVs ligadas na principal metrópole do país.

A Globo, mesmo enfraquecida com a ausência de Fausto Silva, que se recupera de uma crise renal, permaneceu na liderança de audiência durante a faixa horária. Durante a partida disputada no Estádio Mané Garrincha, o Domingão de Tiago Leifert cravou 16,4 pontos e teve um pico de 18,6 às 19h52. Ao todo, cerca de 575 mil e 55 pessoas separaram a programação habitual da emissora da partida transmitida pelo SBT. Em terceiro lugar, a Record ficou com 7,4 pontos.

A reportagem ainda indica que, levando em consideração também o pré e pós-jogo da rival, a vitória da Globo foi mais acachapante. Entre 17h36 e 19h59, a emissora teve 17,0 pontos contra 12,4 da transmissão comandada por Téo José. Mais uma vez, a Record garantiu o terceiro lugar, com 7,2 pontos, seguida por 1,2 da Cultura e por 1,0 ponto da Band, na quinta posição.

Maioria dos brasileiros rechaça Copa América no Brasil

No país cujo o presidente ignorou 53 emails da Pfizer na ofertas de vacinas, o brasileiro não recebeu bem a ideia de realizar um torneio de futebol para celebrar a vida. De acordo com pesquisa do Instituto Ideia, 61% dos brasileiros desaprovam a realização da Copa América no País. O levantamento também mostrou que 52% aprovam os protestos contra Jair Bolsonaro. Os números apontam que 49% não aprovam o governo Bolsonaro.

