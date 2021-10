Folha repercute furo do 247 sobre áudio de André Esteves e BTG decide se calar

Apoie o 247

247 – O banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual e protagonista de um áudio que revela como ele exerce influência sobre o Banco Central , a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal , decidiu não se pronunciar sobre o caso. Esteves foi procurado pela Folha de S. Paulo, que repercutiu o furo de reportagem do 247, em matéria publicada nesta segunda-feira .

"Em áudio vazado de um evento fechado do BTG Pactual com clientes, André Esteves, dono do banco, relata receber ligações de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, para discutir e opinar sobre a política econômica do país.

Ele também compara o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, com o golpe militar de 1964", aponta a reportagem de Daniela Arcanjo e Paula Soprano. As jornalistas apuraram que a fala ocorreu durante encerramento do evento "Future Leaders" da companhia, na quinta-feira (21), e reuniu cerca de 30 pessoas.

Na reportagem da Folha, as jornalistas destacam a fala de Esteves sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O Lula é meio macunaíma. Meio vilão meio herói. O problema é o que vem junto, aquela turma do PT que já é mais complicado", afirma. Elas também mencionam a relação de Esteves com Campos Neto. "Eu me lembro que os juros estavam amanhecendo a uns 3,5% e o Roberto me ligou para perguntar: 'pô, o que você está achando, onde você acha que está o lower bound [limite inferior]?' Eu falei, 'olha, Roberto, eu não sei onde é que está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele.' Em algum momento a gente se achou inglês demais e levou esse juros a 2%", disse.

Esteves também comparou o golpe de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, com o golpe militar de 1964. "Quando a Dilma endoideceu, alguém foi lá e: 'peraí, vamos dar uma parada nisso'. Todo o golpe de 64, quando as pessoas me perguntavam com o Bolsonaro falando aquele excesso de besteira, [sobre] golpe, [eu dizia] é muito diferente. Se você for fazer uma analogia sobre 64 com hoje, a coisa mais parecida... 64 foi meio o impeachment da Dilma", disse ele. "Acho que no dia 31 de março não teve nenhum tiro, ninguém foi preso, as crianças foram para escola, o mercado funcionou. Com simbolismos, linguagens, personagens da época, mas a melhor analogia é o impeachment da Dilma."

