Arthur Lira ao 247: "falo com André Esteves, com a XP, com todo o mercado, mas ninguém pauta a Câmara"

247 – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reagiu à divulgação de uma conferência fechada do banco BTG Pactual , em que o banqueiro André Esteves fala sobre como exerce influência sobre a Câmara , o Banco Central e até mesmo o Supremo Tribunal Federal . Na conferência, Esteves diz que Lira ligou para ele no dia em que vários secretários de Paulo Guedes pediram demissão. "Eu falo com o André Esteves, com a XP e com todo o mercado", disse Lira ao 247. "É esse mercado que define a taxa de juros, o dólar e muita coisa que afeta a vida de muitos brasileiros", afirma.

Lira, no entanto, refuta a hipótese de que Esteves possa pautar a agenda econômica votada pela Câmara dos Deputados. "Quem pauta a Câmara sou eu", disse ele. Lira afirmou que o auxílio emergencial de R$ 400 provavelmente será aprovado porque interessa também aos partidos de esquerda, neste momento em que mais de 20 milhões de brasileiros vivem uma situação de insegurança alimentar. Confira a fala integral de André Esteves, que se coloca praticamente como dono do Brasil:

