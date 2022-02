Foragido nos EUA, Allan dos Santos grava vídeo desafiando Moraes a prendê-lo: ‘pede pro Mickey’

Após ter as contas do Telegram suspensas, blogueiro bolsonarista voltou a desafiar o ministro do STF Alexandre de Moraes edit

247 - Em um novo vídeo postado em suas redes sociais, o blogueiro bolsonarista voltou a desafiar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão de contas do aliado de Bolsonaro no Telegram , a prendê-lo.

“Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério, se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir para o Mickey, para a Minnie ou para o Pato Donald, é bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar, beijo”, debochou, mostrando uma fachada do parque da Disney.

Neste sábado, Allan dos Santos teve suas contas bloqueadas pelo Telegram . O aplicativo estava sob ameaça de perder a autorização para ser utilizado no Brasil ou a pagar multa caso não bloqueasse as contas determinadas por Moraes. O blogueiro bolsonarista já criou canal alternativo na rede social e desafiou o ministro no mesmo dia.

Allan dos Santos está foragido nos Estados Unidos depois que Moraes determinou a prisão preventiva do blogueiro investigado por disseminar fake news e atacar integrantes da Corte. Ele diz que só se entrega à Justiça quando a Interpol acatar pedido de prisão.

Allan dos Santos desafia Moraes: 'Pede pro Mickey'



Foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a prendê-lo pic.twitter.com/DTzmdBSCBc February 27, 2022