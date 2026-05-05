GGN promove seminário sobre o Brasil no epicentro de uma disputa global decisiva e as ameaças às Eleições 2026

247 - O jornal GGN vai promover, no dia 16 de maio, em São Paulo, o seminário “Crises e Guerras”, encontro que reunirá Luís Nassif e Pedro Costa Júnior para debater as eleições de 2026, as disputas geopolíticas, as guerras em curso e os impactos desse cenário sobre a soberania do Brasil.

O evento presencial será realizado no auditório da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESPSP, das 9h às 12h. A proposta é ir além da análise imediata da conjuntura e discutir como o país se insere em um cenário internacional marcado por conflitos, rivalidades entre potências e disputas por recursos estratégicos.

O seminário parte da avaliação de que 2026 não será um ano eleitoral comum. Segundo a abordagem do encontro, as eleições brasileiras estarão conectadas a um ambiente global de forte instabilidade, no qual decisões tomadas por grandes potências, guerras regionais e pressões sobre a América Latina podem influenciar diretamente o futuro político e econômico do Brasil.

Entre os temas previstos estão a nova doutrina de segurança e política externa dos Estados Unidos, os conflitos no Oriente Médio, a rivalidade crescente com a China e a disputa por minerais críticos. A análise também tratará do papel do Brasil nesse tabuleiro, especialmente por sua relevância na área de terras raras.

O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com apenas 30% de suas riquezas mapeadas. Esses minerais são considerados fundamentais tanto para tecnologias civis quanto para armamentos de última geração, o que coloca o país no centro do interesse das grandes potências.

A restrição chinesa à exportação de determinados insumos para fins bélicos também será abordada no seminário como um fator que amplia a pressão internacional sobre territórios ricos em recursos naturais. Nesse contexto, os organizadores apontam o risco de interferências externas em processos políticos internos, inclusive em períodos eleitorais.

A análise internacional ficará a cargo de Pedro Costa Júnior, doutor em Ciência Política e pesquisador especializado na política externa dos Estados Unidos. Ele discutirá o reposicionamento estratégico das grandes potências e seus efeitos sobre países periféricos, como o Brasil.

Já o cenário interno será analisado por Luís Nassif, fundador do Jornal GGN e jornalista com mais de cinco décadas de atuação. Nassif deverá abordar a combinação entre fatores domésticos e pressões externas, incluindo o risco de uma nova onda de lawfare, o fortalecimento da extrema direita, as incertezas institucionais e as fragilidades da campanha governista.

A proposta central do seminário é oferecer ao público instrumentos para compreender um cenário que, segundo a organização, exige leituras mais complexas sobre política, economia e relações internacionais. O encontro pretende discutir vulnerabilidades do país e possíveis estratégias diante de uma conjuntura marcada por disputas globais de poder.

O seminário “Crises e Guerras” será realizado em 16 de maio de 2026, entre 9h e 12h, no auditório da FESPSP, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, e o valor arrecadado será revertido para fortalecer o jornalismo independente.