Galípolo passa mal e cancela ida a audiência sobre o Master no Senado

247 - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, adiou explicações ao Senado sobre o caso Banco Master após cancelar sua participação em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), prevista para esta terça-feira (5).

A sessão tinha como objetivo discutir temas ligados à política monetária e esclarecer a atuação do Banco Central no caso do Banco Master, instituição que passou a ser investigada no Senado em meio a suspeitas de fraudes bilionárias.

Galípolo cancelou a presença na audiência depois de apresentar uma indisposição. A nova data ainda está em negociação e poderá ser marcada para quarta-feira, 13 de maio, ou para terça-feira, 19 de maio.

A presença do presidente do Banco Central era considerada relevante pela CAE diante dos questionamentos sobre a condução do caso pelo órgão regulador. O presidente da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), havia afirmado em 28 de abril que a participação de Galípolo seria “muito importante”.

A comissão busca esclarecimentos sobre a atuação do BC ao longo da crise envolvendo o Banco Master. De acordo com Renan Calheiros, o Banco Central teria enviado 23 alertas de irregularidades à instituição financeira ao longo dos anos, mas não teria adotado medidas efetivas até a intervenção realizada em dezembro de 2025.

Outro ponto de tensão entre o Senado e o Banco Central envolve o envio de documentos. O colegiado afirma não ter recebido materiais relacionados ao processo do Banco Master, que deveriam ter sido encaminhados pelo BC à comissão.

Em fevereiro, a CAE instalou um grupo de trabalho para investigar fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master. O grupo é presidido por Renan Calheiros e acompanha os desdobramentos do caso no âmbito do Senado.