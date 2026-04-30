Celina se reúne com Galípolo e diz ter encaminhado “solução técnica” para o BRB

247 - A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que está sendo construída uma saída técnica para impedir a liquidação do Banco de Brasília (BRB), após reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Segundo ela, a solução já está em andamento e envolve medidas estruturais para estabilizar a instituição financeira, que enfrenta dificuldades após prejuízos recentes. As informaões são do jornal O Globo.

O encontro foi solicitado pela própria governadora, que esteve acompanhada do presidente do BRB, Nelson de Souza, em meio à busca por alternativas para preservar o banco público controlado pelo governo distrital.

Celina Leão destacou que as tratativas estão avançando, mas evitou detalhar as medidas discutidas com o Banco Central. “Já estamos encaminhamento com uma solução técnica para o problema do BRB. Está sendo resolvido e a solução é técnica”, afirmou. Em seguida, reforçou: “Não posso dar detalhes de uma reunião que foi técnica. O que eu posso falar para vocês é que nós temos solução técnica para esse momento. Então, não vai ter nenhum problema de liquidação”.

Busca por capitalização e apoio federal

A governadora também aguarda resposta a um pedido de audiência com o presidente Lula, com o objetivo de discutir a capitalização do BRB. A estratégia inclui a tentativa de viabilizar um aporte financeiro para cobrir perdas registradas no balanço da instituição.

Entre as alternativas em análise está um empréstimo estimado em R$ 6,6 bilhões, com recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e de um consórcio de bancos. Para viabilizar condições mais favoráveis, como juros reduzidos e prazo ampliado, o governo do Distrito Federal pretende solicitar aval do Tesouro Nacional à operação.

Celina Leão informou ainda que a Secretaria de Fazenda do DF e o próprio BRB trabalham na preparação dos documentos exigidos pelo Tesouro para análise do pedido.

Origem da crise no BRB

A situação financeira do BRB se deteriorou após a aquisição de cerca de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito do banco Master, operação realizada na gestão do ex-presidente Paulo Henrique Costa. Parte desses ativos apresenta indícios de irregularidades, o que contribuiu para o agravamento do cenário.

Embora uma parcela dos créditos tenha sido substituída pelo próprio banco Master, projeções indicam que aproximadamente R$ 6 bilhões correspondem a títulos considerados de difícil recuperação, ampliando o risco financeiro da instituição.