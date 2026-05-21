Google promove maior reformulação do buscador em 25 anos e aposta em IA “agêntica” para transformar pesquisa online

247 – O Google anunciou nesta terça-feira (20) uma ampla reformulação de seu mecanismo de busca e uma nova ofensiva no setor de inteligência artificial durante a conferência anual Google I/O 2026, realizada na Califórnia. Segundo reportagem da Euronews, a empresa apresentou uma série de novos produtos e atualizações que colocam o Gemini, seu sistema de inteligência artificial, no centro de praticamente todos os serviços da companhia.

O CEO do Google, Sundar Pichai, definiu o novo momento da empresa como a “era agêntica”, marcada pelo avanço de sistemas capazes de executar tarefas de forma autônoma. “Dez anos depois de transformarmos a empresa em AI-first, ainda vemos a inteligência artificial como a maneira mais profunda de avançar nossa missão e melhorar a vida das pessoas em escala”, afirmou Pichai durante o discurso principal do evento.

As novidades foram apresentadas em um momento de pressão crescente sobre o Google no setor de IA, diante da concorrência cada vez mais forte de empresas como OpenAI, Microsoft e Anthropic.

Google Search ganha maior mudança em 25 anos

A principal transformação anunciada pela companhia envolve o Google Search, o mecanismo de busca utilizado por mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo.

O tradicional campo de pesquisa será substituído por uma experiência mais conversacional e contextualizada, baseada em inteligência artificial. O novo sistema permitirá que usuários descrevam diretamente o que desejam encontrar, sem depender exclusivamente de palavras-chave.

Segundo o Google, trata-se da “maior atualização da caixa de busca em mais de 25 anos”.

Durante uma demonstração apresentada pela empresa, um usuário escreveu no buscador que queria começar um hobby de cerâmica e procurava aulas às terças-feiras à noite ou nos fins de semana perto de sua localização. A IA então apresentou resultados mais específicos e permitiu perguntas adicionais, mantendo o contexto da conversa ao longo da pesquisa.

O Google também anunciou a introdução de agentes de programação integrados à busca. Eles serão capazes de ajudar usuários em tarefas complexas e prolongadas, como organização de casamentos, mudanças residenciais ou criação de pequenos aplicativos personalizados diretamente na plataforma de busca.

Outro destaque foi a criação dos chamados “agentes de informação personalizados”. Esses sistemas poderão operar em segundo plano para monitorar temas de interesse do usuário.

Como exemplo, o Google mostrou um cenário em que uma pessoa pede ao buscador para acompanhar notícias sobre uma possível colaboração entre seu atleta favorito e uma marca de tênis. A IA então passa a monitorar sites, blogs, redes sociais e portais de notícias, enviando notificações automaticamente quando houver novidades relevantes.

Crescem preocupações sobre impacto no tráfego de sites

A reformulação ocorre em meio às críticas crescentes sobre os impactos da IA no ecossistema da internet. Nos últimos meses, veículos de imprensa e produtores de conteúdo vêm alertando que os resumos automáticos gerados pelo Google — conhecidos como AI Overviews — estariam reduzindo significativamente o tráfego direcionado a sites externos.

Com as novas funcionalidades, cresce a expectativa de mudanças ainda mais profundas na forma como usuários acessam informações online.

Google lança novos modelos Gemini Omni e Gemini 3.5

O Google também apresentou novos modelos de inteligência artificial durante o evento.

O principal deles é o Gemini Omni, descrito pela empresa como um sistema capaz de “criar qualquer coisa a partir de qualquer entrada”. O modelo reúne processamento de vídeo, imagem, áudio e texto para gerar conteúdos multimídia avançados.

Segundo a companhia, o Gemini Omni permitirá, por exemplo, editar vídeos por meio de conversas naturais com a inteligência artificial.

Em uma demonstração exibida durante a conferência, um usuário gravou um vídeo tocando um espelho. Após solicitar ao Gemini que “fizesse o espelho ondular como líquido” e transformasse seu braço no mesmo material metálico, a IA modificou automaticamente a cena.

O Google afirmou ainda que o modelo consegue interpretar o que deve acontecer em seguida em uma sequência de vídeo utilizando “conhecimento de história, ciência e contexto cultural”.

Outro anúncio foi o Gemini 3.5 Flash, uma versão mais leve e veloz do modelo principal, voltada principalmente para desenvolvedores e auditorias técnicas. Segundo o Google, ele consegue realizar tarefas em “uma fração do tempo” e com “menos da metade do custo de outros modelos de fronteira”.

A empresa também confirmou que lançará ainda este ano uma versão mais avançada, chamada Gemini 3.5 Pro.

Inteligência artificial será integrada ao Gmail, Docs e YouTube

A ofensiva de IA do Google também atingirá seus principais aplicativos de produtividade e entretenimento.

No Gmail, a empresa introduziu buscas por voz impulsionadas por IA. Já no Google Docs, o novo recurso “Docs Live” permitirá criar documentos inteiros a partir de anotações faladas pelo usuário.

No YouTube, a plataforma ganhará a ferramenta “Ask YouTube”, que permitirá fazer perguntas diretamente sobre os vídeos assistidos.

Segundo o Google, o sistema será capaz de identificar automaticamente os trechos mais relevantes de um vídeo de acordo com os interesses do usuário.

A empresa também revelou novos recursos de edição de imagens com IA e ferramentas para desenvolvedores que permitem criar aplicativos Android a partir de comandos em linguagem natural.

Google retoma aposta em óculos inteligentes com IA

Outro destaque do evento foi o retorno do Google ao mercado de dispositivos vestíveis com inteligência artificial.

A empresa apresentou uma nova geração de óculos inteligentes Android XR, divididos em dois modelos: um focado em áudio e outro com projeção visual de informações em tempo real.

Os chamados “óculos de áudio” permitirão que o usuário ative a IA dizendo “Hey Google” ou tocando na lateral da armação. A partir disso, será possível receber informações sobre o ambiente ao redor, obter orientações de navegação, tirar fotos, editar imagens e realizar traduções simultâneas.

O Google confirmou parcerias com marcas de moda e ótica como Warby Parker e Gentle Monster. Os novos dispositivos devem chegar ao mercado nas coleções de outono deste ano.

A estratégia marca uma tentativa renovada do Google de consolidar sua presença no segmento de realidade estendida, após experiências anteriores como o Google Glass não terem alcançado sucesso comercial significativo.