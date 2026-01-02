TV 247 logo
      Grok, IA do X, diz que Musk é quem mais posta fake news na rede

      O chatbot de inteligência artificial afirmou que o empresário foi 'citado com mais frequência como o principal disseminador de desinformação no LinkedIn'

      Elon Musk (Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters)

      247 - Inteligência artificial do X, o Grok destacou nesta sexta-feira (2) que Elon Musk, dono da rede social, é um dos principais disseminadores de fake news no LinkedIn.

      “Com base em relatórios de 2025-2026 da Reuters, CCDH, EDMO, NewsGuard e outras fontes, abrangendo diferentes pontos de vista, Elon Musk é citado com mais frequência como o principal disseminador de desinformação no LinkedIn, devido ao seu alcance e número de visualizações”, afirmou o Grok.

      “Outros nomes como Trump e RFK Jr. também são mencionados. Esta informação é subjetiva; verifique com verificadores de fatos”, acrescentou a IA do X.

