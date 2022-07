Hashtag #euautorizo bomba nas redes e brasileiros autorizam Alexandre de Moraes a prender Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Internautas fizeram nesta quinta-feira (14) a hashtag #euautorizo e pediram que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determine a prisão de Jair Bolsonaro (PL). O juiz do Supremo é relato do inquérito sobre um esquema de financiamento e divulgação de fake news.

"Não vamos deixar que destruam o Brasil!! Eu autoriza, Alexandre!!!!", disse um perfil no Twitter.

Outra pessoa escreveu: "apoio total! Eu autorizo Alexandre de Moraes colocar Bolsonaro na cadeia".

Um internauta postou: "se Bolsonaro está tendo ataque de pânico, Eu autorizo. Alexandre prende esse vagabundo".

Um usuário pediu ao ministro: "mete essa família de milíciano em cana Xandão".

Escândalos

Bolsonaro foi alvo de mais de cem pedidos de afastamento do cargo. No dia 30 de junho de 2021, foi enviado à Câmara dos Deputados um superpedido de impeachment, com mais de 20 acusações, contra ele. Algumas foram de estímulo a golpe de Estado no País, tentativa de interferência na Polícia Federal, apologia à tortura, mau gerenciamento no combate à pandemia e discurso contra o isolamento social. A CPI da Covid pediu a autoridades 80 indiciamentos, entre eles do de Bolsonaro.

Outros escândalos foram revelados. A empreiteira Engefort conquistou a maioria das concorrências de pavimentação em diferentes licitações nas quais participou sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada. Internautas também lembraram outros escândalos e a frase dita por Bolsonaro, no dia 22 de março, que o governo dele não tem corrupção.

Sobre o 'Bolsolão do Busão', uma licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prevê um custo até 55% maior, ou R$ 732 milhões a mais, para a compra de 3,8 mil ônibus escolares.

No caso do Bolsolão do MEC, o ex-ministro Milton Ribeiro afirmou que o governo prioriza, na liberação de verba, prefeituras com pedidos negociados por dois pastores (sem cargo na gestão federal).

NÃO VAMOS DEIXAR QUE DESTRUAM O BRASIL!! EU AUTORIZO, ALEXANDRE!!!! pic.twitter.com/imqd60vQT6 — Angel Brasil Livre🚩🚩🚩 (@AngelicaLessaRo) July 14, 2022

Apoio total! EU AUTORIZO ALEXANDRE DE MORAES COLOCAR BOLSONARO NA CADEIA pic.twitter.com/e1ac86ySpy — Joao Domenech (@joaodomenech) July 14, 2022

Se Bolsonaro está tendo ataque de pânico, EU AUTORIZO. Alexandre prende esse vagabundo. #Bolsonaropreso pic.twitter.com/8DeoCaK7Sj — Ninna Santhiago 🚩 (@NinnaSanthiago) July 14, 2022

Eu autorizo, mete essa família de milíciano em cana Xandão pic.twitter.com/ansQyrUCKJ — 𝚎𝚞𝚘𝚗𝚕𝚒𝚗𝚎𝚊𝚔𝚒 🆘 (@euonlineaki) July 14, 2022

EU AUTORIZO pic.twitter.com/xS3ynOYM2a — VOTE NO LULA !!!🇷🇺🚩 +⬅️ -🥀 (@Castilho132) July 14, 2022

Eu AUTORIZO, Alexandre!

Algemas e cela no indivíduo criminoso que ainda está na presidência.

"inquérito das Fake News prorrogado por mais 90 dias", pelo ministro do STF, Alexandre. https://t.co/WX60P3limN — Cleusa Slaviero (@cleusa_slaviero) July 14, 2022

P tentar salvar o q resta do Brasil, EU AUTORIZO.

Que assim seja, amém! pic.twitter.com/8MEdbutewo — Paula🚩🚩🚩 (@PaulaGoBas) July 14, 2022

