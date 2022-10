Humorista Eduardo Sterblitch declara voto em Lula (vídeo)

"Voto no Ciro Gomes até hoje a noite. Mas amanhã vou de Lula", afirmou edit

247 - O humorista Eduardo Sterblitch declarou voto no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O comediante destacou a importância do voto.

"Voto no @cirogomes até hoje a noite. Mas amanhã vou de @LulaOficial… Nao curto @jairbolsonaro. Odeio arma! Não admiro o jeito que ele entende e trata as mulheres… E não admito a forma que ele vê a vida. E você? Qual seu pensamento? Até amanhã!", escreveu o humorista no Twitter.

A pesquisa Atlas mostrou vitória de Lula em primeiro turno. Os números do Ipespe e CNT/MDA apontaram chances de o ex-presidente não precisar de um segundo turno para ganhar a eleição.

