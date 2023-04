Internautas alertam contra fake news da CNN Brasil e que teve o governo Tarcísio como fonte

Apoie o 247

247 - Internautas das redes sociais criticaram o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a CNN Brasil, após a informação de que o chefe do Executivo paulista foi a fonte de uma reportagem da emissora usada para atacar o governo Lula. "Muita cara de pau da CNN e de Tarcísio!", escreveu um perfil no Twitter.

A CNN disse que houve suspensão de supostas negociações entre o governo brasileiro e a estatal ucraniana Antonov, fabricação de aeronaves, para investimentos de US$ 50 bilhões. A empresa do país europeu negou a informação veiculada pela CNN. 'Meios de comunicação de massa da República Federal do Brasil estão compartilhando a informação falsa de que a Companhia ANTONOV suspendeu supostas negociações sobre o suposto lançamento da produção de aeronaves no Brasil'.

Governo de Tarcísio reforça mentira da CNN. De onde uma empresa na Ucrânia, atolada em dívidas e guerra, vai tirar R$ 250.000.000.000? Para se ter uma ideia, é 5 vezes mais que a China fez de acordos com o Brasil na visita de Lula!

Muita cara de pau da CNN e de Tarcísio! https://t.co/HJWC2ym49T — Rodrigo #Lula13 #ForaBolsonaro (@RodP13) April 26, 2023





Governo Tarcísio foi a fonte da fake news grotesca usada pela CNN e replicada por Nikolas Ferreira para atacar o presidente Lula https://t.co/2bOXVDxKOe April 26, 2023

🚨 Atenção:

Ucraniana Antonov desmente fake news da CNN para atacar Lula. Emissora noticiou que, após fala de Lula, empresa suspendeu US$ 50 bi em investimentos. Segundo informações, Tarcísio de Freitas teria sido a fonte ouvida pelo canal de TV pic.twitter.com/egae7Q1Tv1 — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) April 26, 2023

Outras repercussões

Também na internet, usuários de redes sociais cobraram a presença do deputado federal André Janones (Avante-MG) CPMI dos atos golpistas em Brasília (DF). Ele é um dos parlamentares mais críticos de Jair Bolsonaro (PL).

Internautas repercutiram o depoimento do político do PL à Polícia Federal. Bolsonaro também foi ironizado após declarações do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fabio Wajngarten.

Ainda nas redes, Janaina Paschoal virou piada após sugerir que um príncipe saudita teria se apaixonado por Michelle Bolsonaro no caso das joias.

