Internautas ironizam Bolsonaro e "Bolsolão do Asfalto" bomba nas redes

247 - Internautas foram ao Twitter criticar o governo Jair Bolsonaro pelo fato de a empreiteira Engefort ter conquistado a maioria das concorrências de pavimentação em diferentes licitações nas quais participou sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada. Internautas também lembraram outros escândalos e a frase dita por Bolsonaro, no dia 22 de março, que o governo dele não tem corrupção.

O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) lembrou os casos de corrupção no governo Bolsonaro. "É Bolsolão da Vacina, Bolsolão do Busão, Bolsonaro do MEC, Bolsolão do Asfalto... e Bolsonaro ainda diz que a PF não precisa investigar o seu governo".

A CPI da Covid pediu a autoridades 80 indiciamentos, entre eles do de Bolsonaro. Sobre o 'Bolsolão do Busão', uma licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prevê um custo até 55% maior, ou R$ 732 milhões a mais, para a aquisição de 3,8 mil ônibus escolares.

No caso do Bolsolão do MEC, o agora ex-ministro Milton Ribeiro afirmou que o governo prioriza, na liberação de verba, prefeituras com pedidos negociados por dois pastores (sem cargo na gestão federal).

"É um mito da roubalheira!", escreveu o perfil do PC do B sobre o "Bolsolão do Asfalto".

"Corrupção a gente vê por aqui", afirmou a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.

"Mais um oferecimento das Organizações Jairjara", postou o perfil Camarote da República.

A internauta Penépole escreveu: "sustentar essa falácia de honestidade e de zero corrupção tá cada vez mais difícil!".

É BOLSOLÃO DA VACINA,

BOLSOLÃO DO BUSÃO,

BOLSOLÃO DO MEC,

BOLSOLÃO DO ASFALTO

...

E Bolsonaro ainda diz que a PF não precisa investigar seu governo. — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) April 11, 2022

O governo "sem corrupção" de Jair Bolsonaro rouba de ponta a ponta. Superfatura os ônibus e desvia grana na construção das estradas. É um mito da roubalheira! BOLSOLÃO DO ASFALTO. @orlandosilva @PCdoB_Oficial

Dos mesmo criadores do BOLSOLÃO DO MEC E BOLSOLÃO DO BUSÃO, a nova agora é o BOLSOLÃO DO ASFALTO.



Corrupção, a gente vê por aqui. pic.twitter.com/vL7sEXI051 — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas ✏️ (@ubesoficial) April 11, 2022

Tem bolsolão no MEC, tem bolsolão do asfalto, tem rachadinha, tem mutreta pra tudo que é lado!

Sustentar essa falácia de honestidade e de zero corrupção tá cada vez mais difícil! — Penélope 🚩 (@YMCBahia) April 11, 2022

