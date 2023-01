Internautas repudiam ação da PM contra Dierson Gomes: 'Roberto Jefferson e Carla Zambelli ganharam café e tapinha nas costas'

Apoie o 247

247 - Internautas denunciaram seletividade das punições de policiais e investigadores no Brasil depois que a Polícia Militar matou o catador de recicláveis Dierson Gomes da Silva, de 50 anos, morador da Cidade de Deus, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro (RJ), porque teria confundido um pedaço de madeira que ele carregava com um fuzil. A PM disse que "instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias que vitimaram fatalmente".

Ao lembrar a morte de Gomes da Silva, usuários do Twitter fizeram comparações com o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) e com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). "Roberto Jefferson atira de fuzil e a Zambelli anda armada ameaçando pessoas, ambos ganharam café e tapinha nas costas", disse um internauta.

Em outubro do ano passado, o petebista deu tiros contra a Polícia Federal (PF) durante o cumprimento de mandado de prisão no estado do Rio de Janeiro. Duas pessoas ficaram feridas. O ex-parlamentar bolsonarista estava cumprindo prisão domiciliar pela participação em milícias digitais, mas voltou a receber ordem de prisão após chamar a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia de "prostituta arrombada" na semana passada.

No dia 29 de outubro, Carla Zambelli apontou uma arma contra o jornalista Luan Araújo na cidade de São Paulo (SP). A PF apreendeu revólveres da parlamentar bolsonarista.

Um internauta escreveu: "quando Roberto Jefferson estava de fato com uma arma e atirando não foi morto pela polícia".

Uma pessoa afirmou: "você não odeia bandido, odeia pobre/preto".

Outro usuário postou: "o Roberto Jefferson jogou até granada na PF e não levou nenhum tiro kkkk e ainda teve o caso de bolsonarista fazendo ato de terrorismo em Brasília e nada aconteceu também".

PM do Rio confunde pedaço de madeira com fuzil e mata morador na Cidade de Deus. Roberto Jefferson atira de fuzil e a Zambelli anda armada ameaçando pessoas, ambos ganharam café e tapinha nas costas.



Vocês não odeiam bandido, vocês odeiam POBRE e PRETO favelado. pic.twitter.com/JGqk1gakQw — Cássio Oliveira (@cassiooliveir_) January 5, 2023

Quando Roberto Jefferson estava de fato com uma arma e atirando não foi morto pela polícia. https://t.co/D83eQKQqgI — Jéssica (@JessicaBMenezes) January 5, 2023

Roberto Jefferson pode atirar e jogar granada na polícia. Zambelli pode andar armada e ameaçar pessoas. Um preto pobre não pode segurar um pedaço de pau. Você não odeia BANDIDO, odeia POBRE/PRETO.



LULA / faz o l / Jair Renan / José Aldo / Denunciado / QUE ÓDIO / Romário/ BRICS pic.twitter.com/gdAq2fFZx3 — Agorinha 🚨😁 (@Agoriinha) January 5, 2023

O Roberto Jefferson jogou até granada na PF e não levou nenhum tiro kkkk e ainda teve o caso de bolsonarista fazendo ato de terrorismo em Brasília e nada aconteceu também 👍🏽 https://t.co/gTKKx5mVtb — Adriano Dinizᶜʳᶠ (@Drico_diniz) January 5, 2023

