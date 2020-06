Jornal português chama Weintraub de "pior ministro de Bolsonaro"

247 - Um dos principais jornais de Portugal, Diário de Notícias, repercutiu a possibilidade do “pior ministro de [Jair] Bolsonaro”, Abraham Weintraub, ir ao país em posto diplomático. O jornal lembra que “Abraham Weintraub, 48 anos, que acumula gafes em um ano e dois meses na função, foi alvo de uma hashtag na rede social Twitter, que se tornou a mais partilhada e comentada do país, a chamá-lo de ‘pior ministro da história’, opinião partilhada por boa parte dos colunistas da imprensa e pela generalidade do meio acadêmico brasileiro”. O jornal português também deu alguns exemplos de absurdos cometidos pelo ministro da Educação durante seu mandato.

Com o anúncio sobre a possível demissão do ministro, Jair Bolsonaro estuda enviar o Weintraub para um posto diplomático em Portugal como "saída honrosa" para o ministro do governo federal.

Integrantes do governo ainda estudam a possibilidade de enviar o ministro para um cargo no Banco Mundial, ou outro equivalente. O chefe do MEC também pode ir para uma representação diplomática ou voltar a São Paulo e se candidatar a prefeito ou a vereador. Mas o Aliança do Brasil, partido de Bolsonaro, não conseguiu assinaturas para participar do pleito.

A saída de Weintraub, porém, tem desagradado setores da base bolsonarista. O empresário Otávio Fakhoury, um dos alvos do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga disseminação de fake news e ataques virtuais contra o STF, criticou Bolsonaro pela provável demissão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.