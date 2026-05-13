Jornalismo enfrenta dilema entre missão pública e pressões do capitalismo

247 – O jornalismo vive um impasse estrutural entre sua missão pública e as exigências do capitalismo digital, em um momento em que a informação se tornou mais valiosa do que nunca, mas a reportagem original segue subvalorizada pelo mercado.

A reflexão foi publicada por Brian Morrissey no site The Rebooting, em artigo intitulado Journalism vs capitalism, no qual ele analisa as contradições econômicas da atividade jornalística, o avanço das plataformas tecnológicas sobre o ecossistema de mídia e o impacto da inteligência artificial sobre empregos e modelos de negócio.

Segundo Morrissey, empresas jornalísticas são “notoriamente difíceis de operar” porque as redações ocupam o centro do negócio, mas sua lealdade principal é à profissão, e não necessariamente à rentabilidade. Essa tensão histórica se expressa na divisão entre a produção de um bem público e a necessidade de gerar receitas.

O autor lembra que a tradição de separação entre “igreja e Estado” nas empresas de mídia criou uma barreira entre jornalistas, responsáveis pelo produto editorial, e executivos encarregados de monetizá-lo. O problema, afirma, tornou-se ainda mais complexo diante de um mercado que penaliza justamente a reportagem original, base da missão cívica do jornalismo.

Morrissey cita o caso do jornalista Gideon Lewis-Kraus, que dedicou mais de seis meses à apuração de uma reportagem sobre a Anthropic para The New Yorker. Para ele, esse grau de rigor jornalístico tornou-se uma atividade quase antieconômica no ambiente atual.

O artigo também debate se o jornalismo deve se submeter às forças de mercado ou buscar formas de financiamento público e subsídios. Morrissey relata uma discussão no Festival Internacional de Jornalismo, em Perugia, na Itália, sobre o papel do Estado no apoio à imprensa.

Ele afirma ter defendido uma posição crítica ao financiamento estatal, argumentando que esse modelo pode criar conflitos de interesse, distorcer mercados, gerar dependência e afastar os veículos dos sinais dados pelo público. Do outro lado do debate estava Peter Erdelyi, diretor do Center for Sustainable Media, em Budapeste, que defendeu uma visão mais favorável ao apoio estatal em mercados europeus fragmentados, sem a mesma escala de filantropia, publicidade e capital disponível nos Estados Unidos.

A análise também aponta para o avanço do Vale do Silício na criação de um ecossistema alternativo de mídia. Morrissey observa que a tecnologia abraçou a mídia, mas corre o risco de reproduzir seu próprio isolamento, ampliando a distância entre jovens preocupados com o impacto da inteligência artificial sobre o emprego e uma elite tecnológica que tende a concentrar ainda mais poder e riqueza.

O texto menciona ainda a ascensão de programas de streaming baseados em cortes curtos para redes sociais. Segundo Morrissey, a lógica atual não depende necessariamente da audiência do programa completo, mas da multiplicação de clipes em plataformas como Instagram e X.

Nesse contexto, ele analisa o surgimento do MTS, sigla para Monitoring the Situation, novo programa apoiado pela Andreessen Horowitz e inspirado no modelo do TBPN. O autor critica a estética de televisão a cabo adotada pelo projeto e questiona seu real público, afirmando que o ambiente de venture capital já é amplamente atendido por mídias que reforçam suas próprias visões de mundo.

Morrissey conclui que muitas dessas novas iniciativas de mídia tendem a fracassar por parecerem excessivamente “engenheiradas”, criadas a partir da otimização de modelos existentes, e não de uma necessidade editorial orgânica. Para ele, marcas de mídia duradouras nascem mais de artistas, com visão própria de mundo, do que de engenheiros que desmontam formatos para replicá-los em escala.