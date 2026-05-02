José Guimarães lamenta morte de Raimundo Rodrigues Pereira e exalta legado democrático

247 - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, lamentou, neste sábado (2), a morte do jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, destacando sua luta "incansável" pela democracia no Brasil.

Segundo Guimarães, a história de Raimundo Rodrigues Pereira se confunde com a história da resistência democrática no Brasil. "Recebi com tristeza a notícia da partida de Raimundo Rodrigues Pereira, aos 85 anos. Tive a honra de conhecê-lo e de testemunhar a grandeza de sua trajetória marcada por uma luta incansável em defesa da democracia, da liberdade de expressão e de um jornalismo comprometido com a verdade", escreveu Guimarães em postagem na rede X.

"Fundador do jornal Movimento e símbolo da resistência à ditadura, Raimundo deixa um legado ético e político que seguirá inspirando gerações. Sua história se confunde com a própria história da resistência democrática no Brasil. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que seguirão honrando sua memória e seu exemplo", disse Guimarães.

O jornalista Raimundo Rodrigues Pereira morreu na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro, aos 85 anos. Ele foi uma figura central na resistência à ditadura militar. Sua trajetória foi marcada pela defesa de um jornalismo crítico, combativo e independente.