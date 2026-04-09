Justiça condena o apresentador Ratinho por propaganda enganosa

247 - A Justiça do Amazonas condenou Ratinho por propaganda enganosa em um caso que resultou em indenização de cerca de R$ 21,6 mil a um consumidor, sendo R$ 8 mil por danos morais e R$ 13.680 pela devolução em dobro de aproximadamente R$ 6 mil pagos após promessa de redução de dívidas em até 70%. A decisão envolve anúncios de serviços financeiros que não cumpriram o resultado divulgado, segundo informações da revista Veja.

O processo avaliou a atuação do apresentador como garoto-propaganda de uma empresa investigada por suspeitas de irregularidades. O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) entendeu que a publicidade influenciou diretamente a escolha do consumidor e levou à contratação do serviço.

O cliente relatou que confiou nas campanhas ao ver a promessa de redução significativa de dívidas. Ele contratou a empresa e realizou o pagamento, mas não recebeu o resultado esperado. Após a contratação, ele descobriu que a empresa já enfrentava investigações por possíveis práticas fraudulentas.

O juiz atribuiu responsabilidade conjunta ao apresentador, à empresa e a uma emissora de televisão. A decisão considera que a divulgação teve papel decisivo na escolha do consumidor e gerou prejuízo financeiro.

A sentença reforça o entendimento de que figuras públicas e veículos de comunicação devem responder pelo conteúdo que divulgam quando a mensagem interfere na decisão de consumo e causa dano ao público.