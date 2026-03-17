Ratinho não pede desculpas após falas transfóbicas contra Erika Hilton e avisa: "não vou mudar"

247 - O apresentador Ratinho voltou a se pronunciar sobre envolvendo as ofensas transfóbicas feitas contra a deputada federal Erika Hilton. Durante a edição ao vivo de seu programa no SBT, exibida na segunda-feira (16), ele afirmou que não pretende alterar seu posicionamento, mesmo diante da repercussão negativa e das acusações de transfobia.

“Fui envolvido em um verdadeiro furacão depois de dar uma opinião aqui no programa. Centenas de pessoas fizeram comentários nas redes sociais ou em publicações. Quero agradecer a todos que me apoiaram, nem tive como acompanhar as milhares de mensagens, quase todas unânimes com comentários favoráveis. Muita gente, muita gente mesmo concordou comigo”, declarou.

Na sequência, Ratinho defendeu seu estilo direto e afirmou que críticas fazem parte de sua trajetória na televisão. “De todos os defeitos que eu tenho, e eu tenho muitos, o que mais incomoda as pessoas é a minha sinceridade, desde que comecei na televisão. Eu não sou garoto de internet, quando eu comecei na TV e no rádio não tinha internet. É o meu jeito direto e reto de falar as coisas e, nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração, que naquele tempo não tinha”, disse.

O apresentador reforçou que não pretende rever sua postura pública. “Quem gosta de mim vai continuar gostando, quem não gosta vai continuar não gostando. Eu não vou mudar meu jeito de ser para agradar quem quer que seja. Fica o recado. Eu não vou mudar”.

Ratinho comentou, em seu programa, a eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Na ocasião, ele afirmou que a parlamentar “não é mulher”, o que gerou forte reação nas redes sociais e críticas de internautas, que classificaram a fala como discriminatória.

Em outro momento, o apresentador declarou: “Não achei isso justo. Tantas mulheres, por que vai dar para uma mulher trans? A Erika Hilton não é mulher, ela é trans. Não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres... mulher mesmo”. Ele ainda acrescentou: “Para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias. Eu sou contra. Eu acho que deveria deixar uma mulher.”

Diante da repercussão, Erika Hilton anunciou que tomou medidas judiciais contra o apresentador. Em publicação nas redes sociais, a deputada criticou duramente as declarações. “Sei que, pela audiência irrisória de seu programa, que até onde sei não agrada nem suas chefes no SBT, lhe resta apelar à violência. Porque o que o apresentador cometeu foi uma violência, um ataque, e não foi só contra mim”, afirmou.

A parlamentar também acionou órgãos de investigação, solicitando apuração do caso por possíveis crimes relacionados à discriminação. O pedido foi encaminhado ao Ministério Público, com base na avaliação de que declarações do tipo podem configurar discurso de ódio e violência simbólica contra pessoas trans.