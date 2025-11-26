Luciano Huck indica que não desistiu de concorrer à Presidência

247 - Luciano Huck voltou a sinalizar que não fechou a porta para uma eventual disputa pela Presidência da República. A declaração aparece na 70ª edição da Revista Cidade Jardim, em entrevista conduzida por amigos próximos do casal. No conteúdo, divulgado por Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o apresentador explica por que considerou entrar na política e reafirma que o tema segue no horizonte.

Huck afirma que a possibilidade de concorrer surgiu de sua experiência acumulada ao longo de décadas viajando pelo país. “Rodar o país por três décadas e pensar só no bem-estar da minha família seria egoísmo”, diz. Ele enfatiza que uma candidatura futura não está descartada. “A Presidência da República não é sonho, é uma construção. O desejo de mudança não é só meu, é de todo um país”, ressalta. E completa: “Não tenho vaidade de protagonista, mas gostaria que a minha geração, lá no futuro, tivesse contribuído para um país menos desigual e que gere oportunidades para todos”.

Angélica e o papel da primeira-dama

A entrevista também destaca a participação de Angélica, que comenta o papel de uma primeira-dama em tempos atuais. Para ela, a função exige atuação concreta e sensível. “Neste cargo, que é tão importante, sendo essa ponte mais afetiva entre governo e sociedade, trazendo empatia, usando isso para temas como educação, família, saúde mental e igualdade. Acho que a primeira-dama poderia trazer uma política mais afetuosa”, afirma.

O casal aparece na edição em um ensaio inspirado no cinema europeu. As perguntas foram feitas por Ana Maria Braga, Pedro Bial, Taís Araújo, Regina Casé e Nizan Guanaes.