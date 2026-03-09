TV 247 logo
      Merval afirma que comandantes militares enviaram recado a Lula sobre decisões recentes do STF

      Jornalista disse na GloboNews que militares demonstraram preocupação com julgamentos da Corte

      Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de lançamento da Fragata Tamandaré, no estaleiro Thyssenkrupp, em Itajaí, SC (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O jornalista Merval Pereira afirmou que comandantes das Forças Armadas teriam enviado um recado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita durante participação do comentarista na GloboNews. De acordo com Merval, militares teriam manifestado preocupação com o ambiente político após julgamentos conduzidos pela Corte relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro.

      Segundo o DCM, o jornalista relatou no programa que a mensagem teria sido transmitida diretamente ao presidente. Ao descrever o suposto posicionamento dos comandantes, Merval afirmou: "Olha, houve o julgamento do 8 de janeiro, nós não nos metemos, ninguém reagiu, vocês condenaram no Supremo quem eles quiseram, fizeram tudo e a gente está aqui assumindo essa coisa". Em seguida, acrescentou que os militares teriam dito: "Nós queremos saber o que vai acontecer" no STF.

      De acordo com o comentarista, o presidente Lula também estaria conversando com integrantes das Forças Armadas sobre o tema. Merval declarou: "Eu não consegui confirmar", ao mencionar a possibilidade de uma reunião recente entre o presidente e ministros militares para tratar do clima político.

      Ainda segundo Merval, interlocutores que estiveram com Lula relataram que o presidente demonstrou preocupação com a situação. Para o comentarista, a manifestação dos comandantes não representaria uma insatisfação formal, mas um alerta sobre o ambiente institucional.

