Merval afirma que comandantes militares enviaram recado a Lula sobre decisões recentes do STF

247 - O jornalista Merval Pereira afirmou que comandantes das Forças Armadas teriam enviado um recado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita durante participação do comentarista na GloboNews. De acordo com Merval, militares teriam manifestado preocupação com o ambiente político após julgamentos conduzidos pela Corte relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Segundo o DCM, o jornalista relatou no programa que a mensagem teria sido transmitida diretamente ao presidente. Ao descrever o suposto posicionamento dos comandantes, Merval afirmou: "Olha, houve o julgamento do 8 de janeiro, nós não nos metemos, ninguém reagiu, vocês condenaram no Supremo quem eles quiseram, fizeram tudo e a gente está aqui assumindo essa coisa". Em seguida, acrescentou que os militares teriam dito: "Nós queremos saber o que vai acontecer" no STF.

De acordo com o comentarista, o presidente Lula também estaria conversando com integrantes das Forças Armadas sobre o tema. Merval declarou: "Eu não consegui confirmar", ao mencionar a possibilidade de uma reunião recente entre o presidente e ministros militares para tratar do clima político.

Ainda segundo Merval, interlocutores que estiveram com Lula relataram que o presidente demonstrou preocupação com a situação. Para o comentarista, a manifestação dos comandantes não representaria uma insatisfação formal, mas um alerta sobre o ambiente institucional.