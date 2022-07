Mídia corporativa acata pedido de Lula e fará debate presidencial em pool

Apoie o 247

ICL

247 - Veículos da chama imprensa corporativa cedeu ao pedido do ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais, e farão um debate presidencial em conjunto, ou seja, em "pool", anunciou o G1 nesta sexta-feira (29).

Organizam o debate o G1, a Folha de S.Paulo, o Estado de S.Paulo, o O Globo, o UOL e o Valor Econômico.

O debate está marcado para 14 de setembro. "O consórcio irá convidar para o debate os quatro primeiros colocados na última pesquisa Ipec ou Datafolha da semana que antecede a realização do evento. Em caso de empate nas intenções de voto (não será levada em conta a margem de erro), o candidato cuja aliança tenha mais parlamentares no Congresso será convidado. O evento ocorrerá desde que ao menos três dos quatro primeiros colocados confirmem presença e compareçam no dia", explica o anúncio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro pool, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, também foi formado entre Band, TV Cultura, Folha de S. Paulo e UOL, com debate previsto para 28 de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista ao UOL nesta semana, Lula afirmou estar disposto a debater, desde que não fique "refém" de tantos eventos promovidos pelas emissoras de TV. "Eu adoro debate, é uma coisa instigante. Da mesma forma que o jogador gosta de entrar na final para disputar uma Copa do Mundo, eu gosto do debate, no primeiro ou no segundo turno. Mas o que eu quero é dar uma certa moralizada na quantidade de debates".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Provocado, Jair Bolsonaro (PL) também afirmou: "vou debater com o cara", em referência a Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.