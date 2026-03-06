MPF abre investigação sobre provas de resistência no BBB 26

247 - O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma investigação para apurar possíveis práticas de tortura e tratamento degradante no reality show Big Brother Brasil 26, exibido pela TV Globo. As suspeitas envolvem denúncias sobre dinâmicas do programa que poderiam representar riscos à integridade física e psicológica dos participantes.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (6), a apuração foi formalizada pelo procurador regional adjunto dos Direitos do Cidadão, Julio Araujo, responsável por assinar a decisão que determinou a abertura do procedimento.

A investigação teve como um dos pontos de partida relatos sobre uma prova de resistência no programa, durante a qual o ator Henri Castelli apresentou episódios convulsivos. As representações encaminhadas ao Ministério Público apontam que determinadas dinâmicas da atração podem submeter os participantes a condições potencialmente prejudiciais à saúde.

Entre os elementos analisados está a dinâmica conhecida como “Quarto Branco”, que voltou a gerar debate após ser associada a práticas de privação e isolamento psicológico. Em correspondência enviada ao MPF, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos afirmou que o formato lembra métodos de tortura relacionados ao período da ditadura militar no Brasil.

Diante das denúncias, o Ministério Público Federal solicitou à TV Globo informações detalhadas sobre os procedimentos adotados durante o reality show e sobre os episódios relatados. O objetivo é esclarecer se houve exposição indevida dos participantes a situações que possam ser consideradas degradantes ou que coloquem em risco a saúde dos competidores.

Em resposta ao órgão, a emissora informou que mantém acompanhamento médico constante para os participantes do programa. A TV Globo também afirmou que Henri Castelli recebeu atendimento após o episódio e foi encaminhado a unidades de saúde para avaliação médica.