"O golpe foi dado. Cabe a nós resistir", diz Denise Assis. "Se esse pulha continuar, teremos uma ditadura"

247 - A jornalista Denise Assis alertou neste domingo (30) na TV 247 para a "ação nefasta" do governo Jair Bolsonaro, que, por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), faz operações nas estradas sob o argumento de haver transporte irregulares de eleitores, medida que pode prejudicar o processo da apuração dos votos.

"O golpe foi dado. Cabe a nós resistir. Se esse pulha continuar, teremos uma ditadura. Eu conheço a cara dela", disse. "Partidos da frente ampla têm de entrar em ação.(Essas) Ações que vêm do poder central. Ele é incompetente. Não segura um debate, rasgou a lei", afirmou a colunista, que também fez críticas à "compra de votos descarada" de bolsonaristas.

A jornalista reforçou que é preciso "denunciar para órgãos internacionais" as tentativas do governo em atrasar as apurações.

As operações atrasam os votos de uma parte da população e, como consequência, pode prejudicar a apuração especialmente na Região Nordeste, onde o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem maior percentual de votos.

A presidente nacional do PT, deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann (PR), e o jurista Pedro Serrano, pediram a prisão do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, que pediu votos para Bolsonaro.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, responsável pela PRF, foi escalado por Bolsonaro para colocar em prática o plano da campanha bolsonarista envolvendo o bloqueio de rodovias.

