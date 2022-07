Para deter golpismo de Bolsonaro, Luis Costa Pinto propõe cassação do registro do PL

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Luis Costa Pinto defendeu nesta terça-feira (19) que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) casse o registro do PL por conta das acusações sem provas feitas por Jair Bolsonaro ao colocar em dúvida a confiança do sistema eleitoral brasileiro. De acordo com o jornalista, o partido "não pode participar de um processo eleitoral que considera ilegítimo e corrompido".

"Há uma alternativa para deter Bolsonaro que deve correr em paralelo às ações no STF e no TSE contra ele e contra a candidatura dele: cassar o registro do PL, via TSE. O partido concorda com os ataques à lisura do pleito e à correção do sistema eleitoral brasileiro?", escreveu o jornalista no Twitter.

>>> Marília Arraes protocola notícia-crime contra Bolsonaro por fake news contra o sistema eleitoral

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro teve, nessa segunda-feira (18), uma reunião com representantes de 50 países em Brasília (DF) e fez ataques ao processo eleitoral brasileiro, ao dizer que hackers "ficaram oito meses nos computadores do TSE" e "poderiam alterar nome de candidatos, tirar fotos, transferir uma informação para outro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro semestre, o TSE informou ter concluído testes em urnas e disse que investigadores não conseguiram alterar voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.

>>> Entidades da sociedade civil repudiam declarações de Bolsonaro contra as urnas e a democracia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procuradores de todos os estados e do Distrito Federal assinaram nesta terça-feira (19 ) uma notícia-crime contra Bolsonaro por conta dos ataques dele ao sistema eleitoral brasileiro.

Entidades da Polícia Federal também repudiaram as acusações do pré-candidato à reeleição.

Há uma alternativa para deter Bolsonaro que deve correr em paralelo às ações no STF e no TSE contra ele e contra a candidatura dele: cassar o registro do PL, via TSE. O partido concorda com os ataques à lisura do pleito e à correção do sistema eleitoral brasileiro? SEGUE: CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 19, 2022

Com a sigla suspensa ou banida da cena política por co-conspiração contra a República e porque o Brasil não é, ainda, a casa da mãe joana totalmente caracterizada, o PL não daria abrigo ao asno. E Bolsonaro não poderia disputar a eleição que deseja melar porque vai perder. — Luis Costa Pinto (@LulaCostaPinto) July 19, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE