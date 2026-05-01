Paulo Cappelli deixa Metrópoles e assume vice-presidência no Correio da Manhã

247 -O jornalista Paulo Cappelli deixou o portal Metrópoles nesta quinta-feira (30) para assumir a vice-presidência do grupo Correio da Manhã. No novo cargo, ele terá papel estratégico na gestão e na expansão digital e televisiva da empresa, além de atuar diretamente no desenvolvimento de projetos corporativos.

A mudança marca uma nova etapa na trajetória profissional de Cappelli, que passa a integrar a direção do grupo com responsabilidade sobre diferentes frentes de atuação, incluindo conteúdo editorial, estratégia digital e crescimento institucional.

Atuação em múltiplas plataformas

Entre as atribuições do jornalista estão a publicação de conteúdos exclusivos sobre política e gestão, além da condução da expansão digital do Correio da Manhã. Ele também ficará encarregado de fortalecer a presença da TV Correio da Manhã em âmbito nacional.

Atualmente, a emissora mantém estúdios no Rio de Janeiro, Petrópolis, Brasília, São Paulo e Campinas. A proposta é ampliar a distribuição e consolidar o projeto em diferentes regiões do país.

Cappelli também terá sob sua supervisão seis jornais diários do grupo, com operações no Rio, Brasília, São Paulo e Campinas, além dos títulos regionais Correio Petropolitano e Correio Sul Fluminense, todos com estrutura própria de redação e impressão.

Integração e convergência digital

A chegada do jornalista ocorre em um momento de transformação no setor de comunicação, com foco na integração entre diferentes formatos de mídia. A proposta envolve a convergência entre plataformas digitais, impressas e audiovisuais.

“A chegada de Paulo Cappelli significa a incorporação de uma nova geração de talentos às funções diretivas do grupo. Uma tendência mundial das empresas de comunicação é a volta dos jornalistas ao comando da gestão plena, como ocorre com o próprio Metrópoles e a Veja”, afirmou o publisher Cláudio Magnavita.

Ele também destacou o desafio da integração de conteúdos. “É uma consequência da convergência digital, que une vídeo, impressos, sites e redes sociais. Esse será o grande desafio de Cappelli, que trará também a sua coluna para essas múltiplas plataformas”, acrescentou.

Despedida após quatro anos

Antes da mudança, Cappelli se despediu do Metrópoles, onde atuava havia quatro anos e comandava uma das colunas mais acessadas do portal. Em mensagem publicada, o jornalista fez um balanço de sua trajetória.

“Após quatro anos, chegou o momento de me despedir do Metrópoles, com o coração cheio de gratidão. Em 2022, o comando da redação depositou em mim a confiança de ser colunista em Brasília. Foram mais de 4 mil reportagens, vídeos e entrevistas retratando diferentes espectros políticos, diferentes visões”, escreveu.

Durante sua passagem pelo portal, Cappelli produziu milhares de conteúdos voltados principalmente à cobertura política, com foco nos bastidores de Brasília e na diversidade de perspectivas no cenário nacional.