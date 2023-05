PL das fake news pode mudar para incluir o Discord, que estava fora da regulação

Reportagem do Fantástico motivou campanha a favor do PL 2630, mas a plataforma não seria atingida pelo projeto edit

247 – O PL 2630, o das chamadas fake news, pode mudar mais uma vez para incluir a plataforma Discord, usada sobretudo por gamers. Isso porque uma reportagem do último Fantástico foi usada por vários influenciadores para defender a regulação, mas poucos atentaram para o fato de que o Discord, como alertou o historiador Fernando Horta , em artigo no Brasil 247, não seria atingido pela regulação.

"Pela redação atual, apenas plataformas com mais de 10 milhões de usuários brasileiros estariam sob regulamentação. Além disso, servidores que realizam reuniões fechadas por vídeo ou voz também estão fora, o que é o caso do Discord", apontou reportagem desta terça-feira do Globo.

"Deveríamos rever a linha de corte do número de usuários para não permitir que aplicativos como o Discord sigam impunes. É tema para se decidir na reunião de líderes que antevê a discussão do PL", disse o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

