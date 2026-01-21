Políticos destacam números da economia e "Brasil em movimento" chega aos principais assuntos nas redes

247 - Políticos da base governista destacaram a importância de algumas estatísticas divulgadas nos últimos dias. A expressão “Brasil em movimento” chegou ao trending topics (TT) na rede social X ao longo desta quarta-feira (21).

De acordo com o vice-presidente, e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), “o Brasil em movimento é investir hoje no futuro do país: o BNDES chegou a marca de R$ 13,1 bi em créditos liberados para modernização e ampliação do setor de metalurgia no país”.

“É um aumento de 248% em relação aos 3 anos do governo passado. O presidente @LulaOficial determinou que investimento público deve gerar emprego e melhorar a vida dos brasileiros”, acrescentou.

Conforme as estatísticas divulgadas pelo BNDES, apenas em 2025, o montante aprovado foi R$ 8 bilhões e representou o segundo maior da série histórica, atrás apenas dos resultados de 2008 (R$ 10,4 bilhões).

Líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ) mencionou estatísticas divulgadas pelo IBGE (na área da economia) e as últimas pesquisas sobre a eleição presidencial de 2026. A mais recente foi a pesquisa eleitoral AtlasIntel/Bloomberg.

“Alguns indicadores que provam porquê Lula segue imbatível em todos os cenários de 1º e 2º turno das eleições”, escreveu. “2026 será o ano da verdade. Os números são demolidores. Não tem qualquer comparação com os governos fracassados de Temer e Bolsonaro!”.

Confira as observações de Lindbergh:

• O Governo Lula 3 deverá registrar o 3º maior crescimento médio do PIB desde o Plano Real;

• Inflação média do 3º mandato de Lula será a menor desde o Plano Real (média de 4,4% ao ano);

• Menor Desemprego da História: 5,4%;

• Governo Lula criou 4,8 milhões de empregos formais desde o início do governo;

• A renda média do trabalhador brasileiro atingiu o maior patamar da história: R$ 3.507;

• Em 2024, o Brasil registrou menor pobreza (26,8%) e menor pobreza extrema da história (4,8%);

• Menor desigualdade da história, medida pelo índice de Gini (50,4), caindo quase 18%;

“Em 3 anos avançamos com Lula”, escreveu o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. “O Brasil saiu do mapa da fome, queda histórica na inflação dos alimentos e recorde em investimento na agricultura familiar através do PRONAF. Esse é o Brasil em movimento contra a fome e as desigualdades”.

Outra liderança que se pronunciou foi a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP). “Avançamos com Lula. Brasil em movimento. Governo amigo do povo”, publicou.

