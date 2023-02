Postura de Lula "independente de partidos" ganha destaque entre internautas após enchentes em SP

O presidente anunciou medidas para ajudar a população em áreas afetadas pelas chuvas e que são governadas por políticos de partidos adversários do PT na eleição de 2022 edit

247 - Usuários das redes sociais demonstram apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Sebastião (SP), Felipe Augusto (PSDB), agradecerem ao petista e destacarem a importância das ações do governo federal para ajudar na reconstrução das cidades afetadas pelas chuvas no litoral paulista.

De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, "o Presidente @LulaOficial o governador @tarcisiogdf e o @prefeitoFA deixam um mensagem importante para o povo brasileiro: em pleno carnaval, independente de partidos, a prioridade é trabalhar para o bem comum, por aqueles que mais precisam neste momento de tragédia e tristeza!!".

Na eleição presidencial de 2022, o Republicanos apoiou Jair Bolsonaro (PL), e o PSDB, Simone Tebet (MDB-MS), atual ministra do Planejamento, no governo Lula.

Números preocupantes

O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, afirmou nesta terça-feira (21) que Bolsonaro deixou apenas R$ 25 mil para ajudar as vítimas de catástrofes naturais no País.

O governo paulista informou nesta terça-feira (21) que um total de 48 pessoas morreu pelas chuvas no litoral norte do estado. Mais de 2.500 tiveram que deixar suas casas.

A diferença de ter um Presidente humano! pic.twitter.com/lP2qInYFzl February 20, 2023

O Presidente @LulaOficial o governador @tarcisiogdf e o @prefeitoFA deixam um mensagem importante para o povo brasileiro: em pleno carnaval, independente de partidos, a prioridade é trabalhar para o bem comum, por aqueles que mais precisam neste momento de tragédia e tristeza !! February 21, 2023

Fiz o L e continuarei fazendo pq o Lula respeita a vida.



Meu presidente é gigante! pic.twitter.com/PvhkyKtpNV — Dino Debochado🦕 (@DinoDebochado) February 20, 2023

