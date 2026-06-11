Receita nega vazamento e fala em notícia falsa

247 - A Receita Federal negou que tenha ocorrido vazamento de dados em seus sistemas e afirmou que a informação sobre um suposto incidente é falsa, baseada na recirculação de uma base antiga, já conhecida pelas autoridades desde 2021 e sem relação com as bases do órgão.

Em nota à imprensa nesta quinta-feira (11), a Receita Federal informou que a notícia divulgada na quarta-feira (10) pelo site TecMundo não procede. Segundo o órgão, o conteúdo atribuiu indevidamente à instituição uma base de dados antiga, majoritariamente referente a 2019, ligada a um episódio já conhecido e sem conexão com seus sistemas.

Receita Federal diz que não houve invasão

A Receita Federal foi categórica ao afirmar que não houve invasão, vazamento ou comprometimento de suas bases de dados. O órgão destacou que a simples presença de CPFs em conjuntos de informações não permite concluir a origem desses dados, já que esse identificador é utilizado há décadas em bases públicas e privadas no Brasil.

Segundo a nota, a atribuição de bases antigas à Receita Federal é uma prática comum em ambientes criminosos, usada para tentar dar aparência de credibilidade e aumentar o valor comercial de arquivos sem origem comprovada.

Base antiga circula desde 2021

De acordo com a Receita, os dados mencionados na notícia já eram de conhecimento das autoridades e vêm sendo amplamente divulgados desde 2021. A instituição reforçou que se trata de material antigo, associado a um incidente notório ocorrido à época, e não a qualquer falha recente em seus sistemas.

O órgão também alertou que a divulgação de informações desse tipo sem verificação adequada contribui para ampliar a desinformação e provocar alarme indevido na população.

Órgão reforça segurança da informação

Na nota, a Receita Federal afirmou que mantém elevados padrões de segurança da informação e que continua monitorando o caso em articulação com os órgãos competentes.

A manifestação busca afastar a associação entre o órgão e o suposto vazamento, além de reforçar que não há registro de comprometimento das bases oficiais da Receita Federal.