'A intenção genocida de Israel contra os palestinos é evidente', diz o advogado da África do Sul perante o TIJ

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O advogado Tembeka Ngcukaitobi, que representa a África do Sul na ação apresentada pelo país ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) contra Israel pelo crime de genocício contra os palestinos na Faixa de Gaza, afirmou nesta quinta-feira (11) durante a primeira audiência do caso que é "evidente" a "intenção genocida contra os palestinos".

Ele destaou que "a África do Sul não está sozinha ao chamar a atenção para a retórica genocida de Israel contra os palestinianos em Gaza: 15 relatores especiais da ONU e 21 membros dos grupos de trabalho da ONU alertaram que o que está a acontecer em Gaza reflete um genocídio em formação". >>> África do Sul evoca Mandela ao abrir a acusação contra Israel pelo genocídio contra o povo palestino

continua após o anúncio

"A intenção genocida contra os palestinos em Gaza é evidente pela forma como o ataque militar de Israel está sendo conduzido. Existe também um padrão claro de atacar casas de famílias e infraestruturas civis, devastando vastas áreas de Gaza. 1% da população palestina em Gaza foi sistematicamente dizimada e uma em cada quatro pessoas ficou ferida desde 7 de outubro", complementou. >>> Gleisi vê Netanyahu isolado após posição brasileira contra o genocídio em Gaza

Ngcukaitobi ainda destacou que “os líderes políticos, comandantes militares e pessoas que ocupam cargos oficiais de Israel declararam sistematicamente e em termos explícitos a sua intenção genocida. Estas declarações são então repetidas por soldados no terreno em Gaza enquanto se envolvem na destruição dos palestinos e da infraestrutura física de Gaza".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: