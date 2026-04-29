Adolescente palestino é morto por militares israelenses na Cisjordânia

247 - Um adolescente palestino foi morto a tiros durante uma operação militar israelense na Cisjordânia ocupada nesta quarta-feira (29). Segundo o Ministério da Saúde palestino, a vítima tinha 16 anos e foi atingida por disparos de soldados israelenses durante uma incursão na cidade de Hebron, informa a agência Wafa.

Procuradas, as forças militares de Israel informaram que estavam verificando o caso, segundo a agência Reuters. Na Faixa de Gaza, autoridades de saúde palestinas relataram a morte de um socorrista em um ataque israelense no norte do território. Não houve comentário imediato das forças israelenses sobre esse caso.

Ainda na Cisjordânia, o Exército israelense relatou que dois palestinos atacaram e feriram dois soldados na região de Silwad, nas proximidades de Ramallah. Os militares abriram fogo, mataram um dos envolvidos e prenderam o segundo.