Ali Khamenei: quem é o líder supremo do Irã alvo de ataque de EUA e Israel

247 - O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi apontado como um dos alvos do ataque realizado por Estados Unidos e Israel neste sábado (28). Até o momento, não há confirmação oficial sobre sua morte. Tanto os EUA como Israel afirmam que o líder está morto. As autoridades iranianas inforama que ele está no comando.

Khamenei está no comando do Irã desde 1989, quando sucedeu Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica. Desde então, exerce a mais alta autoridade política e religiosa do país, em um sistema que combina elementos republicanos e teocráticos.

Nascido em 1939 na cidade de Mashhad, considerada sagrada para os xiitas, Khamenei cresceu durante o período da monarquia do xá Reza Pahlavi. Participou da oposição ao regime e foi preso antes da Revolução Islâmica de 1979, que levou Khomeini ao poder.

Após a revolução, ganhou espaço na estrutura política iraniana. Em 1981, sofreu um atentado a bomba que deixou sua mão direita paralisada. No mesmo ano, foi eleito presidente do Irã, cargo que ocupou durante a guerra contra o Iraque (1980–1988).

Com a morte de Khomeini, em 1989, foi escolhido como novo líder supremo. À época, sua indicação foi vista como inesperada por parte da comunidade religiosa, mas ele consolidou sua posição ao longo das décadas seguintes.

No sistema político iraniano, o líder supremo é a autoridade máxima do país. Cabe a ele definir diretrizes estratégicas, especialmente nas áreas de política externa, defesa e segurança nacional. Também possui influência decisiva sobre as Forças Armadas e pode intervir em decisões de outros poderes.

Desde que assumiu o cargo, Khamenei acompanhou diferentes momentos de tensão interna e externa, incluindo protestos populares em 2009, 2019 e 2022, além de disputas diplomáticas relacionadas ao programa nuclear iraniano e às sanções internacionais impostas ao país.

Neste sábado, Estados Unidos e Israel lançaram um ataque contra o Irã. Segundo a imprensa iraniana, com base em informações da rede humanitária Crescente Vermelho, a ação deixou 201 mortos e 747 feridos. Explosões foram registradas em Teerã e em cidades como Isfahan, Qom, Karaj e Kermanshah.

O Exército israelense afirmou ter atingido “centenas de alvos militares iranianos”, incluindo lançadores de mísseis. De acordo com a agência Reuters, o ministro da Defesa do Irã, Amir Nasirzadeh, e o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammed Pakpour, morreram nos ataques.