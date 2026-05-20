Amizade de Rússia e China é modelo para relação entre países, diz Putin

247 - A parceria estratégica entre Rússia e China voltou ao centro da diplomacia internacional nesta quarta-feira (20), durante encontro em Pequim entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping. Segundo a RT Brasil, os dois líderes destacaram o fortalecimento das relações bilaterais, classificadas por ambos como um eixo de cooperação baseado em respeito mútuo, igualdade e benefícios recíprocos.

Após a reunião, Putin afirmou que os laços entre Moscou e Pequim alcançaram um patamar sem precedentes e representam um modelo para outros países. “Nossas relações são autossuficientes, não dependem da conjuntura global atual e servem de modelo para a construção de relações entre países e povos”, declarou o presidente russo, conforme publicado pela RT Brasil.

Putin também ressaltou que a relação entre os dois países segue em expansão. “As relações entre a Rússia e a China atingiram um nível verdadeiramente sem precedentes e continuam a se desenvolver”, destacou.

O encontro resultou na assinatura de documentos bilaterais, incluindo uma declaração conjunta que, segundo Putin, estabelece áreas prioritárias de cooperação entre os dois governos. O presidente russo afirmou que o pacote firmado inclui “um conjunto bastante robusto de documentos intergovernamentais”.

A visita de Putin à China ocorre em um momento de aproximação crescente entre Moscou e Pequim, que vêm reforçando sua coordenação política e diplomática em temas internacionais. Durante declaração conjunta, Xi Jinping afirmou que os dois países têm contribuído para a defesa da justiça internacional e para a construção de uma nova lógica nas relações entre Estados.

“Nossos países, guiados firmemente pelo espírito de respeito mútuo, igualdade, equidade e justiça, e pela cooperação mutuamente benéfica, estão dando importantes contribuições para a defesa da justiça internacional e para a promoção de um novo tipo de relações internacionais”, declarou o presidente chinês.

Xi também enfatizou a frequência das visitas de Putin ao país como sinal da densidade da relação bilateral. “O presidente Putin está visitando a China pela 25ª vez. Isso por si só demonstra o alto nível e a qualidade das relações sino-russas. Nossas relações, temperadas por ventos e tempestades, estão constantemente se elevando a novos patamares e estão em seu ápice histórico”, afirmou.

Putin chegou à capital chinesa na noite de 19 de maio e foi recebido no aeroporto em cerimônia com a presença do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. A agenda oficial teve início em 20 de maio, às 11h no horário de Pequim, com cerimônia de boas-vindas conduzida por Xi Jinping e honras militares.

O encontro reforça a centralidade da relação entre Rússia e China na agenda diplomática dos dois países, com ênfase em cooperação política, acordos intergovernamentais e defesa de uma ordem internacional baseada, segundo os líderes, em respeito mútuo, equidade e justiça.